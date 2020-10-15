Россия нарастила экспорт продукции АПК в 2020 году

За 9 месяцев 2020 года Россия нарастила экспорт сельхозпродукции почти на 14% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года до $20 млрд, передает пресс-служба вице-премьера России Виктории Абрамченко.

«За 9 месяцев 2020 года Россия экспортировала на внешние рынки продукции АПК стоимостью около $20 млрд, что на 14% больше значения за аналогичный период прошлого года ($17,4 млрд)», - говорится в сообщении.

На первом месте среди импортеров российской продукции АПК находится Китай, который закупил в текущем году сельхозпродовольствия на $2,8 млрд. Далее следует Турция с импортом на сумму $2,2 млрд. В пятерке - Республика Корея ($1,14 млрд), Казахстан ($1,14 млрд), Египет ($1,11 млрд).

Абрамов уверен, что наращивание объемов экспорта продукции АПК «о правильности выбранной государством политики поддержки отрасли», которая позволила преодолеть импортозависимость по многим позициям. Наряду с этим Россия стала закупать продукции АПК меньше на ,6% ($20,3 млрд).

К настоящему моменту Россия поставляет продукции больше, чем закупает у 88 стран, только экспортирует свое продовольствие в 20 стран мира.