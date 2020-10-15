Курс рубля продолжает отступление

Еще один торговый день оказался неудачным для Российской нацвалюты. Отсутствие существенных факторов поддержки привело к тому, что начав торги на отметках 77,95 рубля за доллар и 91,4 рубля за евро, к 17:05 по Москве рубль откатился к уровням 78,24 рубля за доллар и 91,51 рубля за евро.

Надежды на дополнительное стимулирование американской экономики снова не оправдались. Переговоры между министром финансов США Стивеном Мнучином и спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси зашли в тупик, и когда эта ситуация разрешится, не ясно. Неопределенность давит на рынки и валюты развивающихся стран. Ситуация на рынке нефти тоже далека от стабильной. Ключевые аналитические агентства понижают прогнозы по спросу на ближайшие кварталы и продолжают отмечать высокие риски, в то время как краткосрочные статистические данные указывают на стабильный спрос. Текущий внешний фон создает предпосылки для дальнейшего отступления рубля против основных мировых валют ближе к отметкам в 92 рубля за евро и 80 рублей за доллар.