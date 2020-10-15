Центральноафриканские дети получат тысячи плюшевых медведей из России

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Банги, 15 октября. Российский военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан» приземлился в столичном аэропорту Центральноафриканской Республики. Россия передала ЦАР несколько тонн всевозможных сладостей и игрушек, среди которых особенно символичны плюшевые медведи и матрешки.

Всего центральноафриканским детям привезли полторы тысячи деревянных ложек и примерно столько же мячей, около 3,5 тыс. матрешек. Также в партию гуманитарного груза вошли тысячи мягких игрушек, большая часть из которых — медведи.

Этот символ России не встречается в лесах ЦАР. Местные дети привыкли к виду львов, леопардов, гиен и крокодилов, но медведи для них — совершенно незнакомые животные. Таким образом подарок России будет ассоциироваться у местных ребятишек не просто с грозным животным, но и с далекой северной страной, которую большинство жителей ЦАР считает главным другом своего государства.

Впрочем, помимо игрушек и сладостей, в ЦАР прилетели и БРДМ-2, которые должны усилить боеспособность центральноафриканских вооруженных сил (FACA). Поставка осуществлена в соответствии с правилами ООН, наложившей оружейное эмбарго на страну.

По случаю прибытия свежих бронемашин в ЦАР прошел парад военной техники.