Центробанк разрулит поток розничных инвестиций

ЦБ заметил розничных инвесторов

Владимир Путин провел совещание с вице-премьерами, на котором присутствовала и глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она сообщила президенту, что в условиях, когда

доходность депозитов падает, а вклады перестали выполнять функцию хранения денег,

ЦБ предложит гражданам альтернативу. Это новые формы коллективных инвестиций в экономику в рамках нового инвестиционного цикла страны.

Так, заявила Эльвира Набиуллина, сейчас ЦБ проводит политику, направленную на то, чтобы формировались благоприятные условия для инвестиций, потому что действительно нам нужен новый инвестиционный цикл. Одно из направлений деятельности регулятора — развитие инструментария финансового рынка.

«У нас появился большой класс розничных инвесторов, то есть граждане пошли на финансовый рынок. Это, конечно, связано и с тем, что ставки по депозитам чуть‑чуть снижаются, и часть граждан смотрит на альтернативу вложения своих средств, в том числе в фондовый рынок. И важно, конечно, чтобы средства розничного инвестора также вкладывались, в конечном счёте трансформировались в инвестиции», — отметила глава Банка России.

«Поэтому мы намерены здесь развивать разные формы, в том числе коллективного инвестирования, обсуждаем вместе с правительством. И со своей стороны также вносим изменения в регулирование, для того чтобы новые инвестиционные процессы поддерживать, как это было по проектному финансированию, которое развивалось в жилищном строительстве, но также проектное финансирование для Фабрики проектов» ВЭБ. Готовы дальше этим заниматься», — подчеркнула Эльвира Набиуллина.

Все зависит о предложения

2020 год стал рекордным по притоку клиентов на фондовый рынок, напоминает глава финтех-платформы Talkbank Михаил Попов. Этому способствовало и рекордное снижение ставки по депозиту за долгое время, и создание удобных приложений и сервисов для торговли акциями и облигациями на фондовом рынке. Граждане стали активнее участвовать в работе рынка и вкладываться ценные бумаги. Вопрос в том, какие именно инструменты коллективного инвестирования и коллективных сбережений собираются предложить, потому что на рынке уже есть пифы — паевые инвестиционные фонды, которые по сути являются формой коллективных инвестиций: люди инвестируют свои деньги в фонд, и фонд инвестирует собранные средства в ценные бумаги, недвижимость и другие формы активов.

Многое зависит от того, что именно предложат и какая доходность будет у этой формы инвестиций и сбережений, полагает банкир. Ставка всегда связана с мерой риска, и по депозитам она всегда ниже, чем возможная доходность по акциям или облигациям, потому что и степень риска по депозиту гораздо ниже. Также депозиты до 1,6 млн застрахованы Агентством по страхованию вкладов, что делает их безрисковыми. А по акциям и облигациям может быть не только снижение доходности, но и отрицательное значение, то есть вы можете потерять деньги.

С низким риском

Инструмент, который предложат, вероятно, будет похож на паевые инвестиционные фонды, но с меньшей потенциальной доходностью и большей гарантией — что-то между депозитами, паевыми инвестиционными фондами и облигациями, предполагает Михаил Попов. Возможно, речь идет об активном развитии государственных облигаций или структурных продуктов с участием государства. Это повышает их надежность и доходность по сравнению с депозитами, но снижает возможность отзыва средств, либо вопрос решается за счет перепродажи такого инструмента. В любом случае, будем следить за новостями.

Анонс разработки новых инструментов коллективных инвестиций Банком России, детали которых еще предстоит выяснить, отвечает сразу нескольким целям, поясняет председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев. Во-первых, уберечь банковский сектор от заметного оттока ликвидности на фондовый рынок и тем самым сократить его системные риски. Во-вторых, сделать этот отток более контролируемым и ритмичным и уменьшить предпосылки для потенциального формирования пузыря на рынке акций в силу его относительно небольших размеров в сравнении с ВВП. В-третьих, вполне возможно, выступить на стороне правительства и создать базу для инвестиций в инфраструктуру, которые могут реализовываться, в том числе через различные формы взаимодействия государства и частного сектора.

Несмотря на растущую популярность ИИС (индивидуальных инвестиционных счетов) — по последним данным число таких счетов достигло 3 млн, а в целом доступ к рынкам Московской биржи есть уже у 7 млн россиян, банковский сектор пока не испытывает больших проблем, констатирует эксперт. Тем не менее, ситуация продолжит меняться. В НАУФОР ожидают роста активов граждан на рынке ценных бумаг в течение 3-5 лет в 2,5 раза до 10 трлн руб. Сейчас на депозитах в банках население держит 32,1 трлн руб.

По состоянию на 1 сентября, темпы прироста средств населения на банковских депозитах составили 9,3%. В прошлом году лишь в январе и марте этот показатель был выше. В более детальном представлении выясняется, что наиболее состоятельные вкладчики по-прежнему предпочитают не выводить средства из банков, даже несмотря на анонсированный «налог» на вклады свыше 1 млн руб. Проведенные в августе опросы показали, что 43% клиентов банков не готовы снимать средства из банков ни при каких обстоятельствах. Препятствием для этого может быть низкая финансовая грамотность населения и превалирующее нежелание заполнять эти пробелы, что отчасти может объясняться негативным опытом взаимодействия с финансовыми пирамидами.

Введение системы страхования вкладов повысило доверие граждан к банковской системе, указывает Михаил Дорофеев. Реализация новых инструментов через этот канал позволит умерить головную боль для вкладчиков ввиду снижения процентных ставок. По новым инструментам они могут быть на уровне тех, что сейчас есть по облигациям на фондовом рынке. Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков опустилась до антирекорда в 4.43%, что немногим выше ожидаемой инфляции в 4%.

Весомым аргументом может стать добавление опции сохранности средств, что вполне логично с учетом природы инфраструктурных инвестиций и посильно на фоне относительно низкого долга правительства. Нужно будет только извлечь неудачный опыт с «народными ОФЗ», объем привлечения которых не стал серьезным источником пополнения бюджетных средств. Возможно, предполагает аналитик, в этом проявилось в том числе и невысокое доверие граждан к государству. Более привлекательные процентные ставки, гарантии сохранности средств и более привычный формат распространения создадут условия для высокого интереса граждан к этой инициативе.