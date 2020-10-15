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Учёные установили, сколько сохраняется иммунитет после перенесенного коронавируса

Москва, 15.10.2020

Группа американских учёных в ходе специальных исследований установила, что иммунитет после перенесенного коронавируса сохраняется минимум нескольких месяцев.

Изучив выработку антител в крови 6 тыс. переболевших COVID-19, они пришли к выводу, что когда коронавирус впервые атакует клетки, иммунная система мобилизует плазматические клетки. Они живут очень мало, но зато почти мгновенно вырабатывают антитела для борьбы с COVID-19. Через некоторое время появляются иммунные клетки, обеспечивающие наличие длительного иммунитета, передаёт Lenta.ru.

На основе полученных данных учёные создали специальные тесты, позволяющие выявить антитела, связывающиеся с двумя различными участками S-белка: S1 и S2. При этом большинство этих тестов нацелено только на S1, где находится рецептор-связывающий домен. В данном случае результаты теста были положительными, если у пациентов имелись антитела к каждому участку.

Исследования, которые были проведены ранее, показывали, что уровень антител быстро снижается после заражения. Но тогда не учитывались долгоживущие плазматические клетки, которые снабжают организм антителами, эффективными против коронавируса. Более того, учёные установили, что антитела сохраняется в течение 5-7 месяцев и даже дольше.

Напомним, согласно информации оперативного штаба, за последние сутки в России выявили 13 754 новых больных. Всего к утру 15 октября общее число заболевших COVID-19 в нашей стране достигло 1 354 163. За время эпидемии от коронавируса излечилось 1 048 097 (+8 392), активных случаев – 282 575 (+5 076). Жертвами коронавируса в РФ стали 23 491 человек – 286 за последние сутки. Этот показатель стал максимальным с начала пандемии. Днем ранее число умерших в РФ достигало 239 человек.

Лидером по новым заболевшим остаётся Москва, где за сутки выявили 3 942 инфицированных. Далее следуют Санкт-Петербург (+638), Подмосковье (+439), Ростовская область (+281) и Нижегородская область (+281).

Заболеваемость COVID-19 в России стала вновь расти в начале сентября, когда число инфицированных превысило отметку в 5 тыс. случаев. К середине сентября их стало уже более 6 тыс., 25 сентября была преодолена отметка в 7 тыс. новых случаев, 28 сентября - в 8 тыс., 2 октября – в 9 тыс., 4 октября – в 10 тыс., 6 октября – в 11 тыс., 9 октября – в 12 тыс. 11 октября - в 13 тыс., 14 октября – в 14 тыс.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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