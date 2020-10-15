В Кремле прокомментировали отставку президента Киргизии

Руководитель пресс-службы российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал отставку президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова. По словам представителя Кремля, сейчас важны любые действия, которые могли бы помочь стабилизировать ситуацию в стране, передаёт РИА Новости.

«Важно Киргизии вернуться в конституционное русло без каких-либо деструктивных действий с любой стороны, – подчеркнул Песков. – Поэтому мы очень внимательно продолжаем отслеживать всё, что происходит в этой стране, и естественно, хотим, чтобы ситуация в Киргизии как можно скорее успокоилась».

При этом пресс-секретарь президента РФ подтвердил, что Россия приостановила финансовую помощь Киргизии на фоне разворачивающегося политического кризиса и нестабильности в стране.

В свою очередь первый заместитель председателя комитета по международным делам верхней палаты российского парламента Владимир Джабаров заявил, что Киргизия является зоной жизненно важных интересов России. Поэтому наша страна продолжит внимательно следить за тем, чтобы в события в республике не вмешивались внешние силы.

«Сейчас самое главное – не допустить развития ситуации по сценарию улица правит бал, и помешать приходу к власти лиц, имеющих криминальное прошлое», – убеждён сенатор.

Ранее сообщалось, что президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков написал заявление о сложении с себя полномочий главы государства. В связи с принятием данного решения политик обратился к народу, отметив, что для него «дороже всего является мир в стране, спокойствие в обществе и жизнь каждого соотечественника».

«Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку», - сказал Жээнбеков.

Глава республики также обратился с призывом к оппозиционному депутату, выпущенному из тюрьмы и занявшему пост премьера страны, Садыру Жапарову и другим деятелям оппозиции вернуть в страну мирную жизнь. Кроме того, с призывом не допустить кровопролития он обратился к митингующим и силовикам.