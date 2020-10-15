В Минпромторге оценили вероятность закрытия магазинов и общепита

Магазины и предприятия общепита к данному моменту могут продолжать работать, рассказал ТАСС глава Минпромторга Денис Мантуров. Дальнейшие решения будут зависеть от ситуации с коронавирусом.

«Пока да», - сообщил чиновник на вопрос журналиста о возможности продолжения работы данных заведений. Он добавил, что нельзя однозначно ответить на данный вопрос, поскольку решение об ограничениях принимают руководители регионов в зависимости от эпидемиологической обстановки, которая в каждом субъекте складывается по-разному.

«Для предприятий сервиса и торговли, при соблюдении всех требований, которые предъявляются Роспотребнадзором, продолжение работы выглядит весьма реалистичным, если не будет дальше нарастать большое количество заболеваний», - добавил Мантуров.

Ранее в Кремле сообщили, что созданная в России система борьбы с коронавирусной инфекцией нового типа, позволяет не вводить жесткие меры и позволит избежать локдауна.