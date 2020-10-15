В Подмосковье в ночное время запрещается работа развлекательных заведений

В соответствии с распоряжением губернатора Московской области Андрея Воробьева с 17 октября в Подмосковье в ночное время запрещается работа клубов и караоке. Работа развлекательных заведений запрещена с 24.00 до 8.00.

«Посещение гражданами с 00 часов 00 минут по 08 часов 00 минут по московскому времени зданий, строений, сооружений (помещений в них), в которых в указанные часы оказываются услуги по организации и проведению развлекательных мероприятий; оказание организациями, в том числе предоставляющими услуги общественного питания, с 00 часов 00 минут по 08 часов 00 минут по московскому времени в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) услуг по организации и проведению развлекательных мероприятий. Под развлекательными мероприятиями в целях настоящего пункта понимаются коллективные танцы, караоке, публичное исполнение музыкального произведения и другие подобные мероприятия», – говорится в постановлении.

15 октября в Московской области выявлено 439 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Месяце ранее в регионе фиксировалось около 170 новых случаев заражения коронавирусом в сутки.