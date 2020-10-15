В России зафиксировано рекордное число умерших от COVID

За последние сутки в России выявлено 13 754 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа, передает опрештаб. 14 октября в России число новых диагнозов впервые перешагнуло отметку в 14 тыс., 14 октября было выявлено 14 231 заболевших. Нарастающим итогом в России зафиксировано 1 354 163 случаев коронавируса. За последние 24 часа от инфекции скончалось 286 человек. Показатель стал максимальным с начала пандемии. Днем ранее число умерших достигло 239 человек. В обшей сложности число безвозвратных потерь в стране составляет 23 491. Выписаны из российских больниц за последние сутки 8 392 человека, всего успешно выздоровели 1 048 097.

Москва по-прежнему продолжает оставаться на первом месте по числу заболевших. В столице за сутки выявлено 3 942 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции, что ниже показателя предыдущего дня, когда было зафиксировано 4,5 тысячи заболевших. Выписаны из московских больниц 1 953 человек, скончались 57. В Санкт-Петербурге выявлено 638 новых больных, северная столица на втором месте антирейтинга. На третьем Московская область с показателем 439 новых случаев коронавируса. В пятерке Ростовская и Нижегородская области, в регионах по 281 новому случаю. В десятке Воронежская область (+278), Свердловская область (+213), Краснодарский край (+204), Ханты-Мансийский АО (+193) и Иркутская область (+183).