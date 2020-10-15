В Волгограде предотвращён теракт

В Волгограде сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который планировали устроить члены ячейки международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*.

Уже известно, что все они выходцы из центрально-азиатского региона. Также сообщается, что при задержании главарь и его сообщник оказали вооруженное сопротивление и были уничтожены.

При обысках по их месту жительства, изъяты боеприпасы, огнестрельное оружие, химические компоненты и поражающие элементы к самодельным взрывным устройствам, литературу религиозного характера, а также карту Волгограда с отмеченными на ней местами будущих терактов, передаёт РИА Новости.

В частности, бандиты планировали устроит взрывы в зданиях органов власти, в общежитиях для военных, на опасных производствах. Кроме того, целью террористов был монумент Родина-мать.

Подготовка к терактам координировалась из-за рубежа.

«Координация террористической деятельности осуществлялась с территории Сирии», – отмечается в пресс-релизе ФСБ

Также подчёркивается, что задержания террористов прошли в других городах России, в том числе Майкопе, Уфе, Петербурге и Москве.

* «Катиба Таухид валь-Джихад» - международная террористическая организация, деятельность которой в России запрещена