Вход/Регистрация Подписка

В Волгограде предотвращён теракт

Москва, 15.10.2020

В Волгограде сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который планировали устроить члены ячейки международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*.

Уже известно, что все они выходцы из центрально-азиатского региона. Также сообщается, что при задержании главарь и его сообщник оказали вооруженное сопротивление и были уничтожены.

При обысках по их месту жительства, изъяты боеприпасы, огнестрельное оружие, химические компоненты и поражающие элементы к самодельным взрывным устройствам, литературу религиозного характера, а также карту Волгограда с отмеченными на ней местами будущих терактов, передаёт РИА Новости.

В частности, бандиты планировали устроит взрывы в зданиях органов власти, в общежитиях для военных, на опасных производствах. Кроме того, целью террористов был монумент Родина-мать.

Подготовка к терактам координировалась из-за рубежа.

«Координация террористической деятельности осуществлялась с территории Сирии», – отмечается в пресс-релизе ФСБ  

Также подчёркивается, что задержания террористов прошли в других городах России, в том числе Майкопе, Уфе, Петербурге и Москве.

* «Катиба Таухид валь-Джихад» - международная террористическая организация, деятельность которой в России запрещена

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров




Офисное пространство будущего

Насколько сильно рабочее пространство офисного работника в самом скором времени будет отличаться от принятых сейчас традиционных представлений

ЮУрГУ получил первый на Урале нейрокомпьютер

Леонид Соколинский — о новейшем нейрокомпьютере на Урале, о будущем нейросетей и искусственного интеллекта

«Криогенмаш» - по-прежнему стратегический актив Газпромбанка

Новый глава совета директоров предприятия — заместитель председателя правления Газпромбанка Тигран Хачатуров. Перед менеджментом стоит задача разработать новую стратегию «Криогенмаша», который рассматривается Газпромбанком как стратегический актив.

Эксперты верят в ценные бумаги ММК

По мнению ряда финансовых аналитиков, акции ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» сохраняют потенциал роста и выгодны для приобретения на фоне постепенного восстановления спроса на сталь
Новости партнеров

Tоп

  1. Audi A5 Sportback: почти робомобиль
    То, что современная автомобильная индустрия готова к беспилотности подтверждает модель Audi A5 Sportback: опции помощи водителю на этой машине сильно приближены к автономному передвижению, правда пока автомобиль подчеркнуто не берет на себя ответственность за езду без участия человека.
  2. Собран почти рекордный урожай зерна
    Другие сельскохозяйственные культуры также дали хороший урожай, сообщили в в Минсельхозе. Судя по этим данным, в экономически и эпидемически трудный период объективных причин сметать с полок магазинов продукты быть не должно
  3. В ЦБ слегка опасаются продления льготной ипотеки после 1 ноября
    Программу упрекают в росте цен на жилье
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама