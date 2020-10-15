Во Франции зафиксирован антирекорд по количеству заражений коронавирусом

Министерство здравоохранения Франции сообщило, что 15 октября в стране выявлено свыше 30 тыс новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Предыдущее максимальное суточное количество заражений коронавирусом было зафиксировано 10 октября – 27 тыс человек.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил о том, что в столичном регионе Франции и ряде районов «красной зоны» с 17 октября вводится комендантский час с 21.00 до 06.00, который продлится как минимум четыре недели. Во время комендантского часа не только запрещена работа всех предприятий, но и передвижение по улицам «без веской причины».