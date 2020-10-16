Акции дня: срыв сделки «Тинькофф» и «Яндекса» сказался на акциях

Котировки головной структуры «Тинькофф-банка» и «Яндекса» пошли вниз после новостей об отмене сделки. За дневную сессию котировки IT-компании просели на -2,84% до 4 619,2 рублей за акцию, а TCS Group на -2,95% до 1832,8 рублей.





В пятницу группа «Тинькофф» и «Яндекс» объявили о прекращении переговоров о возможной покупке TCS Group. «Яндекс» сообщил, что не смог согласиться с окончательными условиями сделки и все переговоры с акционером банковской группы были прекращены. TCS при этом надеется и дальше сотрудничать с «Яндексом» по текущим и будущим проектам . Ранее новость о сделке спровоцировала активную покупку акций обеих компаний.



