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Акции дня: срыв сделки «Тинькофф» и «Яндекса» сказался на акциях

Москва, 16.10.2020
#Рынок акций
#Фондовый рынок

Котировки головной структуры «Тинькофф-банка» и «Яндекса» пошли вниз после новостей об отмене сделки. За дневную сессию котировки IT-компании просели на -2,84% до 4 619,2 рублей за акцию, а TCS Group на -2,95% до 1832,8 рублей.

В пятницу группа «Тинькофф» и «Яндекс» объявили о прекращении переговоров о возможной покупке TCS Group. «Яндекс» сообщил, что не смог согласиться с окончательными условиями сделки и все переговоры с акционером банковской группы были прекращены. TCS при этом надеется и дальше сотрудничать с «Яндексом» по текущим и будущим проектам. Ранее новость о сделке спровоцировала активную покупку акций обеих компаний.

Сюжет сказался на рынке акций в целом. Индекс Мосбиржи по итогам дневной торговой сессии снизился на -0,63% до 2799,54 пунктов. Индекс РТС напротив вырос на +0,05% до 1132,8 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:48 мск составила 42,88 долларов за баррель (-0,65%). Российская валюта укреплялась – 77,92 рублей за доллар.

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