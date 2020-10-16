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Акции Freedom Holding Corp. за год американской фондовой бирже подорожали почти в два раза

Москва, 16.10.2020
  • Акции Freedom Holding Corp. за год американской фондовой бирже подорожали почти в два раза

предоставлено пресс-службой

Акции инвестиционного холдинга Freedom Holding Corp., частью которого является российская компания «Фридом Финанс», за год с момента старта торгов на американской фондовой бирже NASDAQ подрожали почти вдвое – до 27,24 долларов за бумагу.

Бумаги компании торгуются на американской бирже под тикером FRHC с 15 октября 2019 года. Freedom Holding Corp. стал первым брокером из СНГ, получившим листинг на ведущей американской бирже NASDAQ. В момент запуска цена за бумагу холдинга составляла 14,42 долларов, спустя год достигла отметки 27,24 долларов. Капитализация всего холдинга в октябре превысила 1,5 млрд долларов.

 «Мы очень рады, что у нас расширилась институциональная инвесторская база в США и появились новые интересные акционеры. Существенно возрос объем торгов на бирже с момента листинга. Сейчас мы имеем хороший потенциал для дальнейшего привлечения капитала. В целом это был непростой, но позитивный и интересный для нас год», – прокомментировал СЕО Freedom Holding Corp Тимур Турлов.

Крупнейшими держателями акций Freedom Holding Corp. являются Blackrock, Goldman Sachs, Renaissance, Bank of America, Arrowstreet, Allianz SE, Bank of America, Citigroup и другие гиганты финансовой индустрии.

По результатам 2020 фискального года, завершившегося 31 марта 2020 года, чистая прибыль Freedom Holding Corp. достигла 22 млн долларов, увеличившись на 15 млн долларов в сравнении с прошлым годом. Прибыль на акцию, рассчитанная исходя из средневзвешенного количества акций (58 млн штук), за этот же период возросла до 0,38 долларов. Активы и обязательства на 31 марта 2020 года также показали рост на 102,6 млн долларов.

По итогам первого квартала 2021 фискального года, окончившегося 30 июня 2020 года, чистая прибыль холдинга увеличилась до 24,3 млн долларов. Прибыль на акцию выросла с 0,14 долларов годом ранее до 0,42 долларов. Активы холдинга увеличились на 716 млн долларов в сравнении с 31 марта 2020 года. Количество счетов в дочерних компаниях холдинга превысило 152 тыс., из них 12 тыс. – в первом квартале отчетного года.

Кроме NASDAQ на сегодняшний день акции Freedom Holding котируются на Санкт-Петербургской бирже (SPB) и Казахстанской фондовой бирже (KASE).  SPB запустила торги акциями FRHC практически одновременно с NASDAQ – 16 октября 2019 года. За этот период цена акции холдинга на российской бирже выросла на 104,7%. На KASE акции Freedom Holding Corp. начали торговаться 4 февраля 2019 года по цене 3194 тенге за бумагу.  На сегодняшний день они подорожали на 269,8%.

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