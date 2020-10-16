Алиев заявил о контрабанде оружия из России в Армению

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу «A Haber» заявил, что российские вооружения поставляются в Армению гражданской авиацией и назвал это «международным преступлением».

По имеющейся у нас информации вооружение в Армению поставляется контрабандными путями - гражданскими и грузовыми самолетами... армянские бизнесмены, проживающие в России – Карапетян, Абрамян и другие. Они перевозят армян из России в Карабах в качестве наемников. В то же время перевозится и вооружение - противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Корнет» и «Конкурс», переносные зенитно-ракетные комплексы «Игла» и различные снаряжение. Все перевозится под видом гражданских грузов», – приводит цитату Алиева Интерфакс-Азербайджан.

Ранее Армения обвинила Турцию в участии в военном конфликте на стороне Азербайджана – как регулярной армии, в частности самолетов F-16, так и наемников с Ближнего Востока. Президент Франции Эммануэль Макрон так же заявил, что Турция перебрасывает джихадистов из Ливии в Нагорный Карабах.

10 ноября в Москве министры иностранных дел Армении и Азербайджана подписали соглашение о прекращении огня. Однако сразу после его подписания обе стороны заявили о нарушении перемирия, обвинив противника в срыве перемирия.

Азербайджан и Турция настаивают на продолжении военных действий до тех пор, пока «оккупанты» не покинут территорию Нагорного Карабаха.