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Азербайджан продолжает наступление в Нагорном Карабахе

Москва, 16.10.2020

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о том, что его армия взяла под контроль еще три населенных пункта в Нагорном Карабахе.

 «Доблестная азербайджанская армия освободила от оккупации села Хырманджыг, Агбулаг, Ахуллу Ходжавендского района Азербайджана», – написал он в своем твиттере.

10 ноября в Москве министры иностранных дел Армении и Азербайджана подписали соглашение о прекращении огня. Однако сразу после его подписания обе стороны заявили о нарушении перемирия, обвинив противника в срыве перемирия.

Азербайджан и Турция настаивают на продолжении военных действий до тех пор, пока «оккупанты» не покинут территорию Нагорного Карабаха.

 

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