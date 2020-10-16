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Курс доллара перешел к мощному росту

Москва, 16.10.2020
#Курсы валют
#Экономика
  • Курс доллара перешел к мощному росту

Zuma\TASS

Эта неделя – одна из лучших для американского доллара за последнее время. На стороне американской валюты коронавирусная пандемия, вторая волна которой накрыла планету и заставила напуганных инвесторов искать спасение в надежных активах. Американская валюта достигла в пятницу двухнедельного максимума 93,91 по отношению к корзине валют.

Среди конкретных событий, способствовавших укреплению американского доллара в последние дни, специалисты называют новые жесткие ограничительные меры, вводимые в Лондоне и Париже. Причем, антирекорды, связанные с коронавирусом, бьются сейчас не только в Европе, но и в Соединенных Штатах, положение в которых в конце лета, казалось, несколько стабилизировалось.

«Рынки боятся, что участившиеся заражения приведут к новому замедлению экономической активности,- говорится в аналитической записке экономистов банка ANZ Сьюзен Килсби и Дэвида Кроя.- Ухудшение обстановки произошло по всей Европе. Возвратившаяся пандемия очень больно бьет по восстановлению экономики и усиливает дефляционные риски».

Больше всего от ухудшения обстановки страдают валюты, чутко реагирующие на риски. К примеру, австралийский доллар ослаб по отношению к американскому тезке в четверг почти на 1%, а за неделю потерял 2%. Такие же приблизительно потери еще у одного доллара – новозеландского. В Европе серьезнее других пострадала норвежская крона – 2,4%. Евро за четверг понизился по отношению к доллару США на 0,3%, а за неделю потерял почти 1%.

По состоянию на утро пятницы американский доллар укрепился по отношению к корзине валют на 0,8%. Это самое сильное укрепление американской валюты с конца сентября.

Нежелание инвесторов рисковать привело к ослаблению по отношению к доллару США даже иену, тоже пользующуюся у инвесторов славой надежной валюты. Она потеряла за неделю 0,2%.

Страхи, что несмотря на острое нежелание властям все же придется в конце концов вводить карантины, привели к распродажам рисковых валют. Частично они объясняются и переносом переговоров по принятию новой программы помощи в США. Президент Трамп заявил, что они возобновятся после президентских выборов, назначенных на 3 ноября.

Эта программа очень нужна первой экономике планеты, восстановление которой в последние недели тоже явно буксует. Ухудшение состояния американской экономики снижает шансы Дональда Трампа остаться в Белом доме на второй срок.

Последним доказательством того, что в Америке далеко не все в порядке с экономикой, стали неутешительные новости с рынка труда. Число заявок на получение пособий по безработице в США на этой неделе оказалось больше, чем ожидалось, и достигло двухмесячного максимума. Рост безработицы усилил опасения, что последствия пандемии на американском рынке труда будут ощущаться еще долго. Пособия по безработице сейчас получают почти 25 миллионов американцев.

«Данные по рынку труда поддерживают мысль, что распространение Covid-19 и прекращение действия программы помощи негативно подействовали на восстановление экономики»,- считает экономист NAB FX Родриго Катрил.

Что касается новой программы помощи, то по ней до недавнего времени шли напряженные трехсторонние переговоры между Белым домом, республиканским Сенатом и демократической Палатой представителей. Президент Трамп заявил в четверг, что он готов повысить размер помощи до 1,8 трлн долларов, однако предложение отверг лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл.

Подходящая к концу неделя выдалась тяжелой и для британского фунта стерлингов, подешевевшего по отношению к доллару США более чем на 0,8% до 1,2891 за фунт. Фунт ослабляют преграды на пути заключения Великобританией и Евросоюзом торгового соглашения в рамках брексита. 

Брюссель призывает Лондон пойти на компромисс в переговорах по новому партнерству в экономике и угрожает в противном случае серьезными неприятностями в торговле с объединенной Европой менее чем через 80 дней. Сегодня британский премьер Борис Джонсон как раз должен дать ответ на последние предложения ЕС. Преобладает мнение, что брексит все же будет жестким со всеми вытекающими негативными последствиями.

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