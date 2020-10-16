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Эрдоган назвал Крым аннексированным

Москва, 16.10.2020

Президент Турции Реджеп Эрдоган на совместной пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что не признает «аннексию Крыма» и пообещал поддержку крымским татарам.

«Мы воспринимаем Украину как ключевую страну в плане безопасности и стабильности нашего региона. И в рамках этого мы всегда поддерживаем, поддерживали и будем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, включая Крым. Турция не признавала и не признает аннексию Крыма... Мы с Украиной продолжим оказывать поддержку нашим крымско-татарским братьям, которые являются важным элементом исторической и гуманитарной связи между нашими странами», – сказал Эрдоган.

Напомним, Крым вошел в состав России после проведенного на полуострове референдума, который прошел на фоне госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовало более 95% крымчан. 

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