Европа намерена стать стратегически автономной

Старый Свет последовал примеру США и Китая, придумавших в последнее время идеи-программы «Америка превыше всего» и «Сделано в Китае 2025» соответственно и разработал собственную программу развития. Отныне главным девизом объединенной Европы является стратегическая автономия, в общих чертах означающая, по мнению большинства европейцев, самодостаточность и развитие европейской экономики в постковидном мире.

Задача поставлена, теперь самое время уточнить, что же она все-таки означает конкретно.

«Стратегическая независимость Европы – наш общий проект в XXI веке,- объяснил в сентябре президент Евросовета Шарль Мишель.- Европейская стратегическая автономия – задача номер один для нашего поколения».

Теоретически все более-менее понятно, а вот на практике имеются серьезные проблемы. Для Еврокомиссии (ЕК) стратегическая автономия означает большой пакет инициатив, включающих орудия защиты торговли, и меры по усилению независимости европейской экономики от любых поставок из какой-то одной страны (явный намек на российский газ).

«Сейчас мы работаем над укреплением экономической сопротивляемости»,- заявил в программной речи в октябре новый еврокомиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис.

Обещала пересмотреть экономическую стратегию ЕС и политику в области конкуренции и президент ЕК Урсула фон дер Ляйен. Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон планирует искать слабые места в цепочках поставок и укреплять их за счет как усиления собственного производства на территории Европы, так и поиска новых поставщиков.

«Автономная» стратегия, однако, выглядит довольно странно для Европы, которая много лет выступает за свободную торговлю. Европейский экспорт составлял в 2019 году, по данным Всемирного банка, 47% промышленного производства. Для сравнения: в Китае этот показатель - 18%, а в США – 12%.

Европейские лидеры вкладывают в понятие «стратегическая автономия» каждый свое. Президент Франции Эмманюэль Макрон, например, очень широко использует эти слова уже не первый год. В последнее время он стал применять их к фармацевтической промышленности.

«Франция продавливает европейскую стратегическую автономию почти три года,- заявил он в апреле в интервью Le Figaro.- Под влиянием нынешнего кризиса на континенте сложился консенсус укрепления стратегической автономии, под которой подразумевается наш суверенитет, наша способность уменьшить зависимость от остального мира и усилить наши производственные компании».

Коронавирусный кризис заставил европейские страны лихорадочно искать защитные маски, медицинское оборудование и лекарства. Он также сблизил Париж и Берлин, где сейчас все больше поддерживают позицию Франции в этом вопросе. Когда же две главные экономики Европы в чем-то согласны, они заставляют следовать в этом направлении и весь остальной континент.

Необходимо быстро модернизировать правила конкуренции в ЕС, считает канцлер ФРГ Ангела Меркель, чтобы внутри Евросоюза появились новые «глобальные игроки». Наиболее актуален этот тезис для цифрового сектора, где Европа, по ее словам, обязательно должна быть «суверенным» субъектом.

«Цифра», кстати, одна из любимых тем президента Макрона. Поэтому Меркель говорила и от имени французского лидера, который не смог присутствовать при ее обсуждении на саммите ЕС.

Германия и Франция обсуждали в четверг с ЕК меры по развитию в Европе технологий будущего и ослабления зависимости континента в этой сфере. Берлин и Париж договорились запустить до конца 2020 года совместный «водородный» проект и проработать возможность совместной работы в «облачном» секторе, 5G и искусственном интеллекте.

Париж и Берлин настроены решительно, но многие европейские государства опасается, что стремление к большей автономии просто будет способствовать дальнейшему развитию французской и немецкой экономик за счет маленьких европейских стран. Коалиция из 19 государств Старого Света, называющих себя «друзьями общего рынка» в целом негативно относятся к этой идее, которую они считают замаскированным протекционизмом.

«Это лицензия на убийство малых и средних предприятий»,- сказал один из дипломатов, представляющих эту коалицию, в состав которой входят страны Балтии и Скандинавии, Бенилюкс, Австрия, Хорватия, Чехия, Ирландия, Мальта, Португалия, Польша, Словения, Словакия и Испания.

Но и в этой коалиции не все настроены против стратегической автономии одинаково негативно. Несмотря на то, что попытка объединить открытость и автономию кажется нонсенсом, в идее имеется некоторое здравое зерно, по мнению одного из польских дипломатов.

Разрыв цепочек поставок может также усилить риск ответных действий в не самый подходящий для торговых «разборок» момент истории.

«Нельзя отбрасывать общий рынок и свободную торговлю под предлогом коронавируса или по какой-либо другой причине»,- говорит министр Финляндии по связям с ЕС Тутти Туппурайнен.

Она соглашается с тем, что диверсификация в поставках фармацевтической продукции поможет в случае нового пандемического кризиса, но уверена, что не следует заходить в этом направлении слишком далеко, потому что это может привести к усилению протекционизма и торговым войнам.