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ФАС заявила о снижении стоимости «Фавипиравира» после регистрации

Москва, 16.10.2020

Стоимость «Фавипиравира» - препарата для лечения коронавирусной инфекции снизится после регистрации как минимум вдвое, сообщает ФАС РФ.

Ведомство согласовало первым двум фармпроизводителям  лекарства предельную отпускную стоимость препарат для лечения коронавирусной инфекции нового типа, сообщается на сайте службы. Уточняется, что препарат будет стоить 100 рублей за таблетку.

«Решение о согласовании цены в размере 100 рублей за таблетку была принята всеми членами Комиссии Минздрава России по формированию перечней лекарственных препаратов в присутствии представителей фармпроизводителей», - говорится на сайте ФАС.

Стоимость упаковки препарата из 50 таблеток составит в субъектах РФ 5 500 руб. включая НДС без учёта региональных надбавок, сообщает служба. Таким образом, стоимость лекарства в рознице может составить 6 875 руб. за упаковку из 50 таблеток, включая НДС, что в два раза ниже установленной на сегодня стоимости лекарства: в аптеках Москвы упаковка препарата продается по цене от 11 320 руб. до 16 306 руб.

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