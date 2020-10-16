Иран пообещал ответить на обстрел своей территории

МИД Ирана распространил заявление о том, что не намерен терпеть обстрелы своей территории из зоны нагорно-карабахского конфликта. «Иран не будет равнодушно смотреть на обстрелы своей территории. Обеспечение безопасности граждан нашей страны, которые живут в приграничных районах, сейчас является приоритетом для вооруженных сил Ирана», – заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде.

15 октября на территорию Ирана попали восемь ракет, в результате один человек получил ранение и разрушены жилые здания.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что армяно-азербайджанский военный конфликт в Нагорном Карабахе может перерасти в региональную войну. Кроме того, президент Ирана также заявил, что Тегеран не потерпит, чтобы к границам Ирана отправляли террористов.

Армения и Франция обвинили Турцию в переброске боевиков из Сирии в зону нагорно-карабахского конфликта и их участии в войне на стороне Азербайджана.