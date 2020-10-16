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Курс доллара: рубль посыпался на внешних сигналах

Москва, 16.10.2020
  • Курс доллара: рубль посыпался на внешних сигналах

Алексей Павлишак/ТАСС

Вчерашний день вновь оказался для рубля кране неудачным. На открытии торгов Московской биржи курс доллара составлял 78,03 руб. (+39 коп.), курс евро – 91,60 (+40 коп.). Таким образом, уже в четверг утром американец поднялся выше 78,00, что произошло впервые с 8 октября. В дальнейшем нацвалюта почти при полном отсутствие факторов поддержки лишь ускорила своё снижение к доллару и евро. Так, по данным на 19:00 мск доллар торговался уже по 78,42 руб. (+78 коп.), а евро – по 91,74 руб. (+54 коп.).

По мнению экспертов, рубль стремительно падал вчера, реагируя на негативные сигналы с глобальных торговых площадок, а также на новостях о дешевеющих нефтяных котировках. Кроме того, инвесторы в четверг активно избавлялись от риска, опасаясь возможных локдаунов в мировых экономиках из-за стремительного роста числа заболевших коронавирусом COVID-19.

Негативное влияние на рынки также оказывают сомнения относительно надежд на дополнительное стимулирование экономики США, которым, судя по всему, снова не суждено сбыться. Напомним, переговоры между главой американского Минфина Стивена Мнучина и спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси зашли в тупик, и когда данная ситуация сможет измениться, не понято.

Такая неопределенность, что вполне объяснимо, очень сильно давит на рынки и валюты ЕМ, которые вчера снижались. А учитывая текущий внешний фон, большинство аналитиков отмечакт, что есть все предпосылки для дальнейшего отступления национальной валюты к отметке в 80,00 руб. в паре с долларом и в 92,00 руб. – в паре с евро.

Между тем глава Минэкономразвития Максим Решетников считает, что вчера национальная валюта ослабла из-за психологи. Выступая в комитете по бюджету и налогам Государственной Думы чиновник пояснил, что рубль «переослаблен», что обусловлено психологическими страхами инвесторов из-за вируса и новых антироссийских санкций.

«Ситуация на финансовых рынках сейчас остаётся волатильной. Мы наблюдаем ослабление рубля, снижение фондовых индексов. В середине этого месяца на валютных площадках наметилась некоторая стабилизация. Но по нашим оценкам, курс нашей валюты пока превышает фундаментально обоснованные уровни, он всё ещё переослаблен, так как инвесторы опасаются роста заболеваемости в России и мире, а также возможных санкций», – заявил Решетников.

Богдан Зварич из Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) считает, что ближайшие перспективы рубля совсем не радужные. При этом он напомнил, что накануне нацвалюта снижалась на негативном внешнем фоне, который, прежде всего, обусловлен опасениями влияния на глобальную экономику второй волны COVID-19.

Также не помощник рублю сейчас и нефть марки Brent, цены на которую в четверг отступили сразу на 2,5%

«Поэтому нет ничего удивительного, что к вечеру российская валюта ушла за отметку в 78,40 к доллару. Тем самым эта валютная пара уже фактически закрепилась в коридоре 77,50-80,00. В дальнейшем давление на рубль продолжит оказывать ситуация на рынке «чёрного золота», что понизит аппетит игроков к риску. А это в свою очередь еще сильнее ослабит валюты ЕМ. Но пока мы всё-таки не видим фундаментальных причин для закрепления «американца» выше 80,00 руб.», – сказал Зварич.

По мнению Александра Бахтина из «БКС Мир инвестиций», в ходе торгов пятницы пара доллар-рубль может пробить отметку 78,48-78,50. А вот «европеец», как предположил эксперт, вероятнее всего, будет относительно слабым из-за возможного снижения евро на внешнем рынке.

«Но и рубль сейчас не имеет никакой поддержки. Так что пара евро-рубль закрепиться возле вчерашнего показателя в 91,60», – полагает он.

В свою очередь российский экономист Михаил Делягин сделал неожиданный прогноз по курсу доллара к рублю на ноябрь текущего года. Он считает, что после завершения президентских выборов в США «американец» рухнет к рублю до отметки в 50,00. При этом он подчеркнул, что аналогичного мнения придерживаются и некоторые другие финансисты. Но они, как признался Делягин, полагают, что снижение доллара в паре с рублём составит около 30%.

«Но в любом случае доллар может очень сильно провиснуть. А это вызовет серьёзный экономический кризиса во всём мире, так как затронет многие страны из-за того, что наибольшее количество государств хранят сбережения именно в долларах», – пояснил экономист.

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