Портфель состоятельных клиентов МКБ увеличился на 50% с начала 2020 года

Структурное подразделение Московского кредитного банка mkb private bank нарастило портфель средств состоятельных клиентов на 50%, объем средств под управлением – более чем на 40%, следует из данных по итогам 9 месяцев 2020 года.

«Несмотря на текущую экономическую ситуацию и ограничения, связанные с пандемией коронавируса, количество наших клиентов растет – с начала года их стало больше на треть. Это обусловлено в частности и тем, что помимо классических финансовых услуг мы акцентируем внимание на стратегиях индивидуального доверительного управления, сервисах налогового и валютного регулирования, а также сопровождении в сфере КИК. Запросы клиентов помогли нам расширить и географию присутствия, теперь мы представлены в Санкт-Петербурге», - отметил руководитель mkb private bank Юрий Бабин.

Объем вложений клиентов в инвестиционные продукты с начала года увеличился в три раза. Их доля продолжает расти и в настоящий момент составляет более 30% портфеля. Наибольший интерес у состоятельных клиентов в настоящий момент вызывают облигации (российские и евробонды), структурные ноты с защитой капитала и акции компаний секторов IT и строительства.