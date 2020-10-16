Повышены три налога: на самых крупных и на самых малых

Плюс три

Владимир Путин окончательно утвердил повышение налогов и сборов для крупного и малого бизнеса. Изменения затронули: налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), формулу налога на добавленный доход нефтяных компаний, а также — взносы индивидуальных предпринимателей на обязательное пенсионное страхование (ОПС) и обязательное медицинское страхование (ОМС).

Так, для производителей удобрений и для металлургов налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) увеличивается в 3,5 раза. Рентный коэффициент 3,5 к ставке НДПИ будет применяться при добыче калийных и природных солей, чистого хлористого натрия, апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд, бокситов, нефелинов, горнорудного неметаллического сырья, кондиционных руд цветных металлов, а также железной руды.

Это, по оценке Минфина, принесет бюджету 56 млрд рублей уже в 2021 году. Еще 218 млрд рублей принесет властям изменение формулы налога на добавленный доход для нефтяных компаний.

Кроме того, у них отменяются льготы по НДПИ и экспортной пошлине для сверхвязкой нефти, а также — для нефти с истощенных месторождений (выработка ресурсов более 80%).

И, пожалуй, самое неприятное с точки зрения обычных предпринимателей – повышение тарифов на обязательное пенсионное страхование (ОПС) и обязательное медицинское страхование (ОМС) для индивидуальных предпринимателей. Хотя изменения будут введены только в 2022 и 2023 годы, радовать ИП они не могут.

СПРАВКА. Сейчас размер страховых взносов на ОПС определяется доходами ИП: если доход не превышает 300 тысяч рублей за расчетный период, то плательщик уплачивает страховой взнос только в фиксированном размере (в 2020 году 32448 рублей). Если доход превышает 300 тысяч рублей, то фиксированному размеру добавляется 1% от суммы дохода свыше 300 тысяч рублей.

В 2021 году фиксированный размер взносов не изменится. В 2022 году он вырастет с 32448 до 34445 руб., а в 2023 году — до 36723 рублей.

Размер взносов на ОМС для ИП также начнет повышаться с 2022 года: с текущих 8246 рублей до 8766 рублей. В 2023 он вырастет до 9119 рублей.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов как раз накануне представил результаты опроса предпринимателей об эффективности мер государственной поддержки. Он показал, что бизнес и так е ждет в ближайшем будущем ничего хорошего. Если в августе положение своей компании как «кризис» или «катастрофа» оценивали 26,19% респондентов (и это было на 7 % меньше, чем в июле), то в октябре показатель увеличился до 29,87%. 50% опрошенных пожаловались на снижение финансовых показателей компании (с августа показатель вырос на 5%). В общей сложности доля предпринимателей, негативно оценивающих положение компании («снижение», «кризис» или «катастрофа» выросла на 8% и достигла 80%). Почти две трети опрошенных оценивают шансы своего бизнеса выжить фифти-фифти, а то и ниже, а 17% из них просто уверены, что не переживут повторные ограничения.

У предпринимателей уже возникли проблемы с уплатой действующих налогов: 26% заявляют о невозможность платить заработную плату и налоги с ФОТ, многие не могут заплатить налог на имущество.

И надо отметить, что как показал представленный бизнес-омбудсменом мониторинг, именно снижение налоговой нагрузки предприниматели считают самой необходимой мерой поддержки от государства — об этом в ходе опроса говорили 70% его участников. Так что ее повышение — это просто удар под дых.

Резоны для повышения

Ранее сами власти страны выступали с инициативами по ограничению роста налогов на бизнес. Таковы объявленный еще премьер-министром Дмитрием Медведевым в марте 2019 года мораторий на изменение налогов на ближайшие шесть лет, президентские инициативы, в том числе прозвучавшие в рамках ПМЭФ, законодательные инициативы Госдумы о недопустимости введения новых налогов для МСП.

Причиной того, что власти все же пошли на такие меры, является поиск дополнительных источников финансирования бюджета на 2021-2023 годы, констатирует преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук. Кстати, добавляет он, в рамках этой же линии с 1 января 2021 года будет повышен НДФЛ для граждан, имеющих годовой доход свыше 5 млн рублей.

Это вызвано сокращением налоговых и неналоговых поступлений в бюджет государства, кризисом, связанным с пандемией, снижением экспортных доходов и санкционной политикой США и стран ЕС, направленной против РФ, указывает эксперт. По мнению руководителя государства, это «оправданный и назревший шаг», сделанный для роста эффективности и справедливости фискальной системы страны. При этом, несмотря на сложную ситуацию с доходами бюджета, удалось найти гибкие решения и сохранить стимулирующую роль фискальной системы для качественного структурного обновления экономики, полагает Корнейчук.

Это реализовано, в том числе, за счет снижения налогов для IT-отрасли (c 14% до 7,6%), а также понижения налога на прибыль (с 20 до 3%). Все эти меры приведут к структурным изменениям в экономике, уверен аналитик.

Малому бизнесу придется труднее

Но вообще, повышение трёх налогов на фоне сегодняшней эпидемиологической ситуации выглядит неоднозначно, отмечает, в свою очередь, управляющий партнёр бюро United Partners Андрей Андреев. Во-первых, объясняет он, если говорить об ИП, то увеличение выплат станет сильным обременением. Сфера МСП понесла очень серьёзные потери весной, во время самоизоляции, и восстановиться к 2022 году успеет едва ли. Даже если полагаться на недавно утверждённый план по восстановлению экономики, перспектива достаточно спорная. Да, субъектам малого бизнеса сейчас оказывается помощь, но в конце 2021 года все льготы действовать перестанут.

Также, продолжает эксперт, согласно «плану восстановления», с октября начинается второй этап, цель которого: «обеспечить восстановительный рост экономики и рост доходов граждан и не допустить осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки». Но в тоже время, в Москве и области вводятся ограничения на посещения массовых мероприятий, часть школьников переводится на домашнее обучение, а работодатели обязаны перевести 30% офисных сотрудников на удалённую работу. Всё больше фактов говорит о возможном повторении сценария первой волны, а в этом случае о подъёме экономики и дальнейшем «безболезненном» повышении налогов не может быть и речи.

Если же удастся избежать ещё большего спада или хотя бы его минимизировать, с точки зрения предпринимателей, увеличение выплат в казну с 2022 года всё равно выглядит неприятно, говорит Андрей Андреев. Безусловно, пополнение государственного бюджета необходимо и играет важную роль в выходе из кризиса, вызванного пандемией, но сроки введения новых требований видятся поспешными. Даже если к концу следующего года компании восстановятся до показателей 2019 года, у них будет всего лишь около года до отчётного периода, чтобы нарастить ещё большие мощности, а этого может быть недостаточно.