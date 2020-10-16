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Правительство прогнозирует дальнейшее сокращение численности населения

Москва, 16.10.2020

К концу текущего года население России может сократиться на 352,5 тыс. человек, а до конца 2024 года жителей РФ может стать меньше на 1,2 млн человек, пишет газета «Известия», ссылаясь на прогноз кабмина кабмин в обновленной версии единого плана по достижению национальных целей до 2030 года.

Ранее в едином плане предполагалось сокращение численности населения на 158 тыс. человек к концу текущего года. Также прежняя версия документа предполагает рост численности населения, начиная с 2022 года. В новой версии правительство прогнозирует уменьшение численности россиян с 2022 по 2024 годы на 290 тыс., 238 тыс., 189 тыс. и 165 тыс. человек в год соответственно. Прогнозов по численности населения на 2025-2029 годы в документе нет, однако, есть предположение, что к 2030 году население увеличится на 10 тыс. человек.

Кроме того, единый план улучшил оценку бедности населения к 2020 году: с 13,3% прогноз улучшен до 13,1%. В новой версии документа корректируются и объемы жилищного строительства, а также появилось новое направление «Региональное развитие». По прогнозам единого плана, объемы жилищного строительства в 2020-2024 годах составят 77, 78, 80, 82, 90 млн кв. метров соответственно, что меньше предыдущего прогноза на 20 млн кв. м.

В Минэкономразвитии и Минтруде сообщили изданию, что доработка единого плана по достижению национальных целей продолжится.

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