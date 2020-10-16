Собянин заявил, что от пандемии COVID спасет только массовая вакцинация

Полностью победить коронавирусную инфекцию в Москве возможно только при помощи массовой вакцинации населения, заявил столичный мэр Сергей Собянин в интервью ТАСС.

На поступление первых промышленных партий чиновники рассчитывают в конце октября - начале ноября, добавил он.

«Надеюсь, что в конце октября - первых числах ноября будут первые более-менее большие партии вакцины. А в конце года мы будем получать уже партии, которые необходимы для массовой вакцинации», - сказал Собянин. По его мнению, это будет «выходом из ситуации и победой над пандемией».

«Спутник V» - первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции была разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. В августе препарата был зарегистрирован российским Минздравом. Вакцина прошла две фазы исследований на добровольцах в возрастной категории от 18 до 60 лет. Сообщается, что у всех испытуемых сформировался иммунитет к коронавирусу SARS-CoV-2.

Ранее сообщалось, что Минздрав России выдал разрешение на проведение некоторой части клинических исследований вакцины против COVID «Спутник V», разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, на возрастной категории старше 60 лет.