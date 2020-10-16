США отказались от предложения Путина продлить СНВ-3

Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что считает «провалом» предложение президента России Владимира Путина продлить договор с США о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. «Соединенные Штаты предложили продлить новый договор СНВ на один год в обмен на ограничение Россией и США всех ядерных боеголовок в течение этого периода. Это было бы победой для обеих сторон, и мы считали, что русские готовы принять это предложение, когда я встречался со своим коллегой в Женеве. Сегодняшний ответ президента Путина о продлении нового договора СНВ без замораживания ядерных боеголовок — провал. Соединенные Штаты серьезно относятся к контролю над вооружениями, который обеспечит безопасность всего мира. Мы надеемся, что Россия пересмотрит свою позицию до того, как разразится дорогостоящая гонка вооружений», – приводит слова Роберта О'Брайена твиттер Совета национальной безопасности США.

Ранее Владимир Путин предложил США продлить договор СНВ-3 без всяких условий хотя бы на один год. «Это было бы в высшей степени печально, если бы Договор вообще прекратил существование и не был бы замещен другим основополагающим документом подобного рода. Все предыдущие годы Договор СНВ-3 работал, работал исправно, выполнял свою фундаментальную роль ограничителя, сдерживания гонки вооружений, контроля над вооружениями», — сказал Путин.

Действующее соглашение о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений заканчивается 4 февраля 2021 года.