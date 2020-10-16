Утвержден график нерабочих дней в 2021 году

В 2021 году россиян ждет семь праздничных периодов, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства. Традиционные январские каникулы составят 10 дней - с 1 по 10 января. Поскольку 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье, то принято решение перенести их на пятницу, 5 ноября и пятницу, 31 декабря, соответственно, говорится в документе.

В феврале россиян ждут два дополнительных выходных с 21 по 23 февраля, - с воскресенья по вторник. Традиционный день 8 марта будет отмечаться три дня -с 6 по 8 марта, с субботы до понедельника. Майские праздники будут поделены на два периода, первый раз в мае россияне будут отдыхать с субботы 1 мая до понедельника 3 мая. День Победы в России будут праздновать также три дня с 8 по 10 мая (с субботы до понедельника). В июне россиян также ожидают трехдневные выходные - с 12 по 14 июня. День народного единства добавит гражданам страны четырехдневный праздничный период - с 4 по 7 ноября (с четверга до воскресенья).