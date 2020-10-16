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В России за сутки выявлено борлее 15 тыс. новых случаев COVID

Москва, 16.10.2020

В России за последние 24 часа выявлено 15 150 заболевших коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперштаб. В общей сложности в стране 1 369 313 случаев заражения. В относительном выражении прирост за последние сутки вырос до 1,1%.

Выздоровели за сутки 8 485 россиян, что стало максимумом, начиная с 31 июля, в общей сложности успешно перебороли заболевание 1 056 582 инфицированных или 77,2% всех заразившихся. Число безвозвратных потерь составило за последние сутки 232 пациента, днем ранее от инфекции скончались 286 человек. Более 200 смертей за сутки в стране выявлено восьмой раз за все время эпидемии. Общее число безвозвратных потерь составило 23 723 человека. Условная летальность заболевания осталась на уровне 1,73%.

На первом месте по заболеваемости коронавирусной инфекцией продолжает оставаться Москва, где выявлено 5 049 новых случаев, что стало максимальным показателем с 12 мая, когда было выявлено 3 942 случая. На втором месте Санкт-Петербург, где заболеваемость за сутки составила 647 новых случаев COVID. В Московской области 448 новых больных, регион находится на третьем месте антирейтинга. В пятерке Ростовская и Нижегородская области, где выявлено по 285 больных. В десятке регионов РФ с наибольшим приростом больных коронавирусной инфекцией Воронежская область (+226), Свердловская область (+219), Красноярский край (+212), Архангельская область (+197). Замыкают десятку Иркутская Ульяновская и Томская области, где выявлено по 285 инфицированных.

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