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Тихановская объявлена Минском в розыск за причинение вреда национальной безопасности

Москва, 16.10.2020

Следственный комитет Белоруссии объявил в межгосударственный розыск экс-кандидата в президенты республики Светлану Тихановскую к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, говорится в заявлении белорусского СК.

«Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь», - отмечается в документе. Противоправные действия, по заявлению правоохранителей, были совершены «при помощи средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет».

Также СК Белоруссии сообщил, что в его распоряжении есть все доказательства совершения действий, направленных на дестабилизацию ситуации в стране и причинение вреда ее национальной безопасности, некоторыми членами Координационного совета оппозиции.

«В ходе расследования получены доказательства, свидетельствующие о совершении отдельными лицами, входящими в состав организации, именуемой "Координационный совет", действий, направленных на дестабилизацию <…> обстановки в стране, причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь», - говорится в сообщении.

Ранее Тихановская поставила ультиматум президенту Белоруссии Александру Лукашенко, заявив, что он должен уйти в отставку до 25 октября, в противном случае в стране начнется национальная забастовка. По ее словам на улицу выйдет вся страна, будут блокированы дороги, а также может произойти «обвал продаж» из-за призывов не покупать товары в государственных магазинах.

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