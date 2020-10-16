Три акции, которые надо было купить на прошлой неделе

AFKS +8%

POLY +6,3%

FIVE +5%

Акции АФК «Система» доросли за неделю до 25,65 рубля за штуку, прибавив 8,01%. Связано это с возможной покупкой Тинькофф-банка принадлежащей «Системе» компанией МТС. Однако рост скорее спекулятивный, поскольку подобная сделка будет очень неоднозначной (у МТС в случае покупки образуется дополнительный долг в 425 млрд рублей) плюс она и так развивает собственный банк с почти такими же кредитными продуктами, как у Тинькова.

«Полиметалл» растет, несмотря на допэмиссию. Бумаги компании за неделю подорожали на 6,32%, до 1780,8 рубля за штуку. Золотодобытчик выпустил 13,5 тыс. новых акций в рамках долгосрочной опционной программы.

Хорошо себя чувствовала и X5 Retail Group. GDR компании подорожали на 5,02%, до 3005 рублей за расписку. Отчет за третий квартал 2020 года показал, что чистая розничная выручка от продаж выросла на 15,4% год к году, до 485,6 млрд рублей. Общее число магазинов X5 достигло 17,3 тыс., а рост торговых площадей составил 9,6% год к году. Однако аналитики отмечают, что упавший потребительский спрос, низкая инфляция и риски нового карантина будут давить на котировки в среднесрочной перспективе.