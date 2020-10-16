В Бишкеке прекратились акции протеста

В Бишкеке прекратились массовые акции протеста, места проведения митингов в центре Бишкека опустели, сообщает РИА «Новости». Спокойно на площади у дома правительства, нет митингующих у резиденции главы страны. Силовые структуры отмечают, что обстановка в городе спокойная, скоплений людей не наблюдается у мэрии, органов госбезопасности и других ведомств.

Ранее протестанты собирались в центре города ежедневно в течении более чем десяти дней, требуя отставки президента республики Сооронбая Жээнбекова и спикера парламента Каната Исаева. Также были акции в поддержку премьера страны Садыра Жапарова.

15 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков написал заявление о сложении с себя полномочий главы государства, политик также обратился к народу, отметив, что для него «дороже всего является мир в стране, спокойствие в обществе и жизнь каждого соотечественника».

«Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку», - сообщил Жээнбеков в обращении.