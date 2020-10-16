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В Кремле заявили об обеспокоенности ситуацией с коронавирусной инфекцией в стране

Москва, 16.10.2020
  • В Кремле заявили об обеспокоенности ситуацией с коронавирусной инфекцией в стране

ТАСС

Кремль обеспокоен динамикой распространения коронавирусной инфекции нового типа, однако, при этом ситуация продолжает оставаться под контролем, заявил в ходе общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Действительно, в Кремле обеспокоены статистикой заболеваемости, мы видим, что эпидемия распространяется очень сильно», - сообщил чиновник. Сейчас все усилия направлены на то, чтобы сподвигнуть россиян соблюдать все меры предосторожности, заявил чиновник. Он добавил, что следует признать, что «достаточно длительное время меры россияне не соблюдали».

Песков подчеркнул, что ситуация находится сегодня под полным контролем, «несмотря на такую печальную динамику». Все параметры относительно резерва мест для больных коронавирусной инфекцией «тщательно контролируются», также прилагаются усилия по созданию новых мест, добавил он.

Ранее сообщалось, что в России за последние 24 часа выявлено 15 150 заболевших коронавирусом в 85 регионах. В общей сложности в стране зафиксировано 1 369 313 случаев заражения. В относительном выражении прирост за последние сутки вырос до 1,1%. Выздоровели за сутки 8 485 россиян, в общей сложности успешно перебороли заболевание 1 056 582 инфицированных или 77,2% всех заразившихся. Число безвозвратных потерь составило за последние сутки 232 пациента. Общее число безвозвратных потерь составило 23 723 человека. Условная летальность заболевания осталась на уровне 1,73%.

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