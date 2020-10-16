В Роспотребнадзоре рассказали, когда прекратится рост заболеваемости COVID

Число заболевших коронавирусной инфекцией перестанет расти после первой декады ноября, рассказал РИА «Новости» замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«В данный момент мы находится в фазе роста, которая, в соответствие с законами эпидемиологии, продлится в среднем около двух инкубационных периодов, это 28 дней», - сообщил научный работник. Он напомнил, что рост начался примерно неделю назад, следовательно подъем еще будет происходить «в течение еще 20 дней ожидаем рост».

Вирусологи, опрошенные агентством, ранее сообщали, что говорить о выходе на плато по коронавирусу можно будет в начале следующей недели.

Россия продолжает занимать четвертую позицию в мире по числу заболевших коронавирусной инфекцией, нарастающим итогом в стране зарегистрировано 1 354 163 случаев инфицирования.

За истекшие сутки в стране выявлено 13 754 случая COVID, накануне число заболевших превысило отметку в 14 тыс. Лидером по суточному приросту новых больных остается Москва, где выявлено 3942 новых больных. В Санкт-Петербурге выявлено 638 новых больных, северная столица на втором месте антирейтинга. На третьем Московская область с показателем 439 новых случаев коронавируса.