Российская валюта продолжает сползание

За неделю рубль отступил против доллара на 1,55%, а против евро на 0,57%. По итогу, начав торги пятницы на отметках 78,12 рубля за доллар и 91,45 рубля за евро, к полудню минувшей пятницы за доллар и евро давали 77,93 рубля и 91.22 рубля соответственно. Однако уже к 17:00 по Москве, достигнутые результаты были потеряны и за основные мировые валюты давали уже 78,11 рубля и 91,69 рубля за доллар и евро, соответственно. Незначительно подросшая нефть, поддержки рублю не оказала, а вот зашедшие в тупик переговоры по американским мерам фискальной поддержки, играют против валют развивающихся стран.

Улучшение настроений на биржевых площадках, вызванное президентом США Дональдом Трампом, который пытался решение по мерам продавить, оказалось кратковременным. Текущая ситуация не исправляется даже некоторым снижением доллара. «В краткосрочной перспективе рубль будет торговаться в диапазоне 77,5-80,0 в паре с долларом и на уровне 90,5-92,5 в паре с европейской валютой»,- прогнозирует Управляющий директор ИК «Универ Капитал» Артем Лютик.