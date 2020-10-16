Вход/Регистрация Подписка

Российская валюта продолжает сползание

Москва, 16.10.2020

За неделю рубль отступил против доллара на 1,55%, а против евро на 0,57%. По итогу, начав торги пятницы на отметках 78,12 рубля за доллар и 91,45 рубля за евро, к полудню минувшей пятницы за доллар и евро давали 77,93 рубля и 91.22 рубля соответственно. Однако уже к 17:00 по Москве, достигнутые результаты были потеряны и за основные мировые валюты давали уже  78,11 рубля и 91,69 рубля за доллар и евро, соответственно. Незначительно подросшая нефть, поддержки рублю не оказала, а вот зашедшие в тупик переговоры по американским мерам фискальной поддержки, играют против валют развивающихся стран.

Улучшение настроений на биржевых площадках, вызванное президентом США Дональдом Трампом, который пытался решение по мерам продавить, оказалось кратковременным. Текущая ситуация не исправляется даже некоторым снижением доллара. «В краткосрочной перспективе рубль будет торговаться в диапазоне 77,5-80,0 в паре с долларом и на уровне 90,5-92,5 в паре с европейской валютой»,- прогнозирует Управляющий директор ИК «Универ Капитал» Артем Лютик.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров




Офисное пространство будущего

Насколько сильно рабочее пространство офисного работника в самом скором времени будет отличаться от принятых сейчас традиционных представлений

ЮУрГУ получил первый на Урале нейрокомпьютер

Леонид Соколинский — о новейшем нейрокомпьютере на Урале, о будущем нейросетей и искусственного интеллекта

«Криогенмаш» - по-прежнему стратегический актив Газпромбанка

Новый глава совета директоров предприятия — заместитель председателя правления Газпромбанка Тигран Хачатуров. Перед менеджментом стоит задача разработать новую стратегию «Криогенмаша», который рассматривается Газпромбанком как стратегический актив.

Эксперты верят в ценные бумаги ММК

По мнению ряда финансовых аналитиков, акции ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» сохраняют потенциал роста и выгодны для приобретения на фоне постепенного восстановления спроса на сталь
Новости партнеров

Tоп

  1. Курс доллара перешел к мощному росту
    По мере замедления темпов восстановления глобальной экономики инвесторы все больше стремятся к надежным активам, одним из которых по-прежнему остается американский доллар
  2. Audi A5 Sportback: почти робомобиль
    То, что современная автомобильная индустрия готова к беспилотности подтверждает модель Audi A5 Sportback: опции помощи водителю на этой машине сильно приближены к автономному передвижению, правда пока автомобиль подчеркнуто не берет на себя ответственность за езду без участия человека.
  3. Оптимистичный прогноз МЭР наткнулся на противодействие в Думе
    Комитет Госдумы по экономике выдал отрицательное заключение на прогноз Минэкономразвития на 2021-2023 годы
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама