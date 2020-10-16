Вход/Регистрация Подписка

Вдова и дочь народного артиста СССР Баталова признаны потерпевшими по делу о мошенничестве

Москва, 16.10.2020

Вдова и дочь народного артиста СССР Алексея Баталова признаны потерпевшими по уголовному делу о мошенничестве, на спорное имущество наложен арест, рассказала в ходе общения с прессой представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

«Следствием признаны потерпевшими и допрошены вдова и дочь актера. На спорное имущество наложен арест для предотвращения противоправных действий», - сообщила она.

Следователи запросили все регистрационные дела по объектам недвижимости, выписки по расчетным счетам в банках. Также была произведена выемка книги регистрационных действий нотариуса и назначена почерковедческая судебная экспертиза. Представитель СК сообщила, что было направлено письмо об оспаривании заключений договоров пожизненного содержания с иждивением.

Следствие располагает данными, что дочь и вдова Баталова из-за мошеннических действий потеряли долю в четырехкомнатной квартире, мастерскую актера, две квартиры, а также крупную сумму денег. Следствие ведется по статье «Мошенничество» УК РФ.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров




Офисное пространство будущего

Насколько сильно рабочее пространство офисного работника в самом скором времени будет отличаться от принятых сейчас традиционных представлений

ЮУрГУ получил первый на Урале нейрокомпьютер

Леонид Соколинский — о новейшем нейрокомпьютере на Урале, о будущем нейросетей и искусственного интеллекта

«Криогенмаш» - по-прежнему стратегический актив Газпромбанка

Новый глава совета директоров предприятия — заместитель председателя правления Газпромбанка Тигран Хачатуров. Перед менеджментом стоит задача разработать новую стратегию «Криогенмаша», который рассматривается Газпромбанком как стратегический актив.

Эксперты верят в ценные бумаги ММК

По мнению ряда финансовых аналитиков, акции ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» сохраняют потенциал роста и выгодны для приобретения на фоне постепенного восстановления спроса на сталь
Новости партнеров

Tоп

  1. Audi A5 Sportback: почти робомобиль
    То, что современная автомобильная индустрия готова к беспилотности подтверждает модель Audi A5 Sportback: опции помощи водителю на этой машине сильно приближены к автономному передвижению, правда пока автомобиль подчеркнуто не берет на себя ответственность за езду без участия человека.
  2. Компромат на Байдена нашелся в старом ноутбуке
    Опубликована электронная переписка Хантера Байдена, пятнающая его отца, кандидата в президенты США Джо Байдена. «Октябрьский сюрприз» от Дональда Трампа, о котором предупреждали оппоненты американского лидера, состоялся
  3. Мировые рынки готовятся к обвалу
    Обрушившаяся на мир вторая волна коронавируса пока осталась без внимания финансовых рынков. Но только на время, и очередной обвал уже не за горами
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама