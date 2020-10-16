Вдова и дочь народного артиста СССР Баталова признаны потерпевшими по делу о мошенничестве

Вдова и дочь народного артиста СССР Алексея Баталова признаны потерпевшими по уголовному делу о мошенничестве, на спорное имущество наложен арест, рассказала в ходе общения с прессой представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

«Следствием признаны потерпевшими и допрошены вдова и дочь актера. На спорное имущество наложен арест для предотвращения противоправных действий», - сообщила она.

Следователи запросили все регистрационные дела по объектам недвижимости, выписки по расчетным счетам в банках. Также была произведена выемка книги регистрационных действий нотариуса и назначена почерковедческая судебная экспертиза. Представитель СК сообщила, что было направлено письмо об оспаривании заключений договоров пожизненного содержания с иждивением.

Следствие располагает данными, что дочь и вдова Баталова из-за мошеннических действий потеряли долю в четырехкомнатной квартире, мастерскую актера, две квартиры, а также крупную сумму денег. Следствие ведется по статье «Мошенничество» УК РФ.