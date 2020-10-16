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Во Франции совершен очередной исламский теракт

Москва, 16.10.2020

В пригороде Парижа 18-летний чеченец на улице обезглавил учителя истории и географии местного колледжа, который преподавал ученикам уроки о свободе слова, в связи с чем обсуждались карикатуры на пророка Мухаммеда – сообщает «Международное французское радио». Нападавший пытался наброситься с ножом на прибывших на место полицейских и был застрелен.  

Le Figaro пишет, что убийство произошло рядом с колледжем Bois d'Aulne, в котором преподавал учитель, убийца набросился на него с криком «Аллаху Акбар».

Произошедшее квалифицируется как теракт, к расследованию подключились и антитеррористический отдел национальной полиции  и внутренняя разведка. Министр внутренних дел прервал свою командировку в Марокко, вернулся в Париж и объявил о создании кризисного штаба по факту произошедшего. Президент Франции Эммануэль Макрон побывал на месте трагедии и должен выступить с обращением к нации.

25 сентября 18-летнего выходец из Пакистана напал с ножом на людей около бывшего здания редакции журнала Charlie Hebdo. В результате нападения двое французских журналистов из информационного агентства Premieres Lignes получили ранения. Нападавший не знал, что редакция журнала переехала в другое здание.

Ранее в Париже начался суд над 14 обвиняемыми в нападении на редакцию сатирического еженедельника «Шарли Эбдо» и на кошерный магазин на востоке Парижа в 2015 году. В результате серии терактов погибло 16 человек и 20 получили ранения. Главные участники нападения на редакцию Charlie Hebdo – братья Саид и Шериф Куаши – были уничтожены полицией еще в 2015 году. Еще часть активных помощников террористов, по мнению французских правоохранителей, успела уехать в Сирию.

Перед началом судебного заседания редакция «Шарли Эбдо» снова опубликовала карикатуры на пророка Мухаммеда, которые спровоцировали теракт в 2015 году.

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