«Яндекс» и «Тинькофф» прервали переговоры

Шаги навстречу остановились

«Яндекс» и Тинькофф-банк прекратили переговоры о покупке группы российским IT-гигантом. Как говорится в официальном заявлении «Яндекса», ему не удалось договориться об окончательных условиях сделки и стороны «приняли обоюдное решение закончить переговоры».

Дополнительно комментировать ситуацию в «Яндексе» не стали, ограничившись краткой констатацией факта. Однако чуть позже в письме к сотрудникам Тигран Худавердян, управляющий директор группы компаний «Яндекс», раскрыл подробности и причины произошедшего.

«Мы постоянно шли навстречу Олегу в его дополнительных требованиях. И конечно, мы согласились с тем, что после сделки Олег будет участвовать в управлении банком и помогать "Яндексу" в целом (это было логично, потому что вследствие сделки Олег стал бы крупным акционером «Яндекса»). К сожалению, после каждого этапа переговоров возникали все новые и новые требования. Поэтому, когда сегодня мы узнали, что Олег принял решение выйти из сделки, мы не удивились», – написал топ-менеджер в своем письме (его опубликовал The Bell). Он добавил, что «Яндекс» будет и дальше развивать финтех, «используя все доступные ресурсы и создавая новые партнерства».

При этом основатель TCS Group Олег Тиньков заявил «Ведомостям», что решение о разрыве сделки с «Яндексом» было принято после того, как вместо слияния она стала представляться поглощением банка.

О том, что «Яндекс» покупает Тинькофф-банк вместе со всей TCS Group (головная структура банка «Тинькофф») было объявлено 22 сентября. Сделка предварительно оценивалась в 5,48 млрд долларов, что соответствует 27,64 доллара за GDR «Тинькофф».

Новые версии

Как заявили в банке «Тинькофф» телеканалу Россия-24, вести новые переговоры с кем-либо группа не собирается, планируя в дальнейшем развиваться, как самостоятельная экосистема. Однако эксперты все-таки не исключают возможность другого партнерства.

«Подробности вариантов предложений от разных покупателей не разглашаются, но вероятно, что МТС или Сбербанк могли бы предложить больше "Яндекса". В любом случае, отказ от сделки означает, что на рынке не появится еще один крупный игрок финансового сектора, с потенциалом к росту. Такое было возможно, если бы сделка "Яндекса" и "Тинькофф" состоялась – на новости об этом акции компаний сильно выросли. Очень жаль. Объединение онлайн компетенций и трафика "Яндекса" и динамично развивающегося, но тем не менее классического банка "Тинькофф" имело бы интересный потенциал», - рассуждает генеральный директор Gamesup42 Игорь Ивченко.

Слухи о том, что Тинькофф сменил Яндекс на МТС, были, и они взбудоражили инвесторов. Однако в беседе все с тем же телеканалом Россия-24 председатель совета директоров АФК «Система» опроверг эту информацию, заявив, что подобных решений нет. Ранее Герман Греф, комментируя сделку интернет-компании и банка, высказывался в пользу конкуренции и утверждал, что Сбербанку она только на пользу.

«Сделка "Тинькофф" и "МТС Банка" - это бессмысленная сделка сама по себе. "МТС Банка" – больше телеком, нежели диджитал-компания, как "Яндекс". У него нет нужной для "Тинькофф" инфраструктуры, такая сделка ничего нового не даст», - оценил перспективы гипотетической сделки директор по маркетингу криптовалютного необанка Chatex Александр Хвойницкий.

Опасные игры

При этом Хвойницкий не исключил, что история «Яндекса» и «Тинькофф» на самом деле не закончилась, а нынешняя ситуация – заигрывание с рынком. «Вполне вероятно, что новость о срыве сделки "Яндекса" и "Тинькофф" - это не окончательное решение игроков. Может быть и так, что участники сделки подогревают интерес рынка и процесс переговоров не закончен. Они таким образом дают хороший информационный повод, что и доказывает большое количество сообщений и обсуждений в сети на эту тему», – предположил эксперт.

По всей видимости, к подобным выводам пришли и в российском ЦБ. Как заявила СМИ пресс-служба регулятора со ссылкой на директора департамента противодействия недобросовестным практикам Валерия Ляха, обе компании проверят на предмет инсайдерской торговли в связи с несостоявшейся сделкой.

«Проверять будем в любом случае. Мы проводим предварительный анализ всех необычных сделок на предмет установления признаков инсайдерской торговли», - цитирует его комментарий ТАСС. При этом до окончания расследования ЦБ воздерживается от оценок о наличии или отсутствии этих признаков, в том числе, чтобы не влиять на котировки.

Впрочем, рынку пока хватает и уже имеющихся новостей. О готовящейся сделке между «Яндексом и TCS Group, которую оценили в $5,48 млрд, стало известно 22 сентября. После этого бумаги компаний резко пошли вверх. Так акции Яндекса на пике, 23 сентября, достигли на американской бирже Nasdaq отметки в $66,80, а на Московской бирже в тот же день они поднялись до 5503 рублей за штуку. Сейчас в США бумаги российского IT-гиганта продаются по $59,67, а в Москве – по 4643 рубля (падение 16 октября более 2% в США и почти 2,5% в РФ). Бумаги «Тинькофф» на новости о срыве сделки просели на 3,71%.