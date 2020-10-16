ЯндексvsТинькофф: все-таки слишком дорого?

Крупнейшая сделка M&A этого года сорвалась: «Яндекс» не будет покупать Тинькофф-банк. Об этом обе компании сообщили в минувшую пятницу 16 октября. «После дальнейших обсуждений, в том числе с контролирующим акционером "Тинькоффа", стороны договорились не продолжать потенциальную сделку», — говорится в сообщении TCS Group. «Яндекс» уточняет, что не смог согласиться с окончательными условиями сделки.

О том, почему не состоится с такой помпой анонсированная 22 сентября покупка, можно только гадать. Самая очевидная причина — «Яндекс» все же не устроила цена. Предполагалось, что за Тинькофф-банк (15-е место по активам среди российских банков, восьмое — по объему кредитов физическим лицам, рентабельность на капитал выше 50%, рекорд для российских банков) он заплатит 5,48 млрд долларов, то есть 3,4–3,5 капитала. Это весьма недешево: даже Сбер торгуется примерно по одной целой капитала. Можно предположить, что для «Яндекса» такая сумма оказалась слишком высокой: напомним, в 2019 году он заработал 11,2 млрд рублей чистой прибыли, тогда как TCS Group — 36 млрд. «Яндекс» собирался заплатить половину своими акциями, но это, возможно, не устроило уже Олега Тинькова, который по какой-то причине мог предпочесть кеш, а не акции. В конце концов, не для того он создавал банковский проект на продажу, чтобы потом менять его на долю в другом проекте, пусть и успешном.

«Сотрудники "Яндекса" могли изучить историю продаж предыдущих бизнесов Олега Тинькова, — добавляет начальник аналитического управления, член совета директоров банка БКФ Максим Осадчий. — Покупки пельменного и пивного бизнесов оказались не очень-то удачными для покупателей. Пока непонятны перспективы судебного процесса против Тинькова со стороны США и неясно, как этот процесс отразится на банке. Вызывают вопросы такие проекты Тинькова, как элитная недвижимость на курортах La Datcha и яхта-ледокол La Datcha с подводной лодкой».

Еще одна возможная причина провала переговоров — сомнения насчет эффективности синергии двух бизнесов. Как писал «Эксперт» по поводу новости о сделке (см. «Чьим вассалом ты хочешь быть», № 40 за 2020 год), покупка банка могла бы помочь «Яндексу» укрепить позиции на рынке платежей, переводов и эквайринга. Возможно, там прикинули и решили, что дешевле сделать финансовый сервис силами собственных ИТ-специалистов, тем более что опыт в виде «Яндекс.Денег» (перешедших под крыло Сбера) уже есть.

И наконец, еще один вариант: стороны не договорились о том, как именно будут интегрированы бизнесы. Сразу после новости о покупке Олег Тиньков в своем в инстаграме написал, что после сделки с «Яндексом» бренд «Тинькофф» останется. Но ИТ-компании не для того покупают стартапы и небольшие компании, чтобы сохранять их бренд: зачастую за покупкой стоит лишь перенос пользователей этой сторонней компании в свою экосистему. Так было, например, с «Кинопоиском». «Яндекс» сильно удивился, когда после поглощения этого стартапа столкнулся с массовым недовольством пользователей после редизайна сервиса и начала агрессивного маркетинга своих новых услуг. Гнев был настолько велик, что он даже (это беспрецедентно!) откатил на время версию «Кинопоиска» к изначальной. Последующие годы показали, что «Яндекс», как и собирался, создал на базе «Кинопоиска» собственный онлайн-кинотеатр, для чего и нужна была база данных и аудитория крупного сервиса. Вполне вероятно, что такая же судьба ждала и «Тинькофф». При этом после подобных поглощений первоначальная команда в конечном счете все равно вымывается, поскольку принципы работы внутри компаний сильно различаются — это зарплаты, специфика системы управления, отчетность, сложные KPI, которые уже не просто распространяются на конкретную команду, но имеют единые для всей корпорации участки. То есть сотрудники начинают работать не на свой проект, а на «Яндекс». Тиньков изначально позиционировал себя как первопроходец во многих ИТ-аспектах банковского дела. Утрата самостоятельности могла разогнать аудиторию, и он на это не пошел, осознав, что сделка станет полным поглощением, а не созданием консорциума.