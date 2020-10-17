Армения и Азербайджан договорились о новом перемирии

Министерство иностранных дел Армении распространило заявление о том, что стороны вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе достигли соглашения о перемирии.

«Данное решение принято следуя заявлению президентов Французской Республики, Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки, представляющих страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ от 1-ого октября 2020 г., заявлению сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 5-ого октября 2020 г. и в соответствии с Московским заявлением от 10-ого октября 2020 г», – говорится в заявлении МИДа Армении.

Сегодня, 17 октября, министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с коллегами из Армении и Азербайджана Зограбом Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым.

10 ноября в Москве министры иностранных дел Армении и Азербайджана подписали соглашение о прекращении огня. Однако боевые действия продолжились сразу после подписания соглашения.