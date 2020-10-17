Армения заявила об атаке беспилотников по своей территории

Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян сообщила, что вражеские беспилотники нанесли удар по территории Армении.

«Системы ПВО Армении зафиксировали полеты азербайджанских беспилотников в направлении населенных пунктов Хнацах, Арцваник, Давид-Бек Сюникской области Республики Армения, в ходе которых они на нанесли удар по инфраструктуре вооруженных сил Армении, так же нанеся также гражданским объектам. К счастью, обошлось без жертв», – написала Шушан Степанян в Facebook.

Кроме того, Степанян сообщила об уничтожении двух беспилотников противника.

Ранее Азербайджан завил о ракетных обстрелах своих городов Гянджи и Мингячевира.

10 ноября в Москве министры иностранных дел Армении и Азербайджана подписали соглашение о прекращении огня. Однако сразу после его подписания обе стороны заявили о нарушении перемирия, обвинив противника в срыве перемирия.

Азербайджан и Турция настаивают на продолжении венных действий до тех пор, пока «оккупанты» не покинут территорию Нагорного Карабаха.