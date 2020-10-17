Байден в полтора раза опередил Трампа по сбору средств

Избирательный штаб кандидата в президенты США Джо Байдена и Национальный комитет Демократической партии в сентябре смогли собрать 432 млн долларов пожертвований от своих сторонников. В тот же период времени избирательный штаб Дональда Трампа вместе и Республиканский национальный комитет получил только 247,8 млн долларов.

Собранные средства используются в основном на покупку рекламы в СМИ и интернете.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября 2020 года. По результатам нескольких общенациональных опросов общественного мнения, проведенным в октябре этого года, за Байдена готовы проголосовать на 5%-12% больше избирателей, чем за Трампа.