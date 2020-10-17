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Германия: «Северный поток –2» будет достроен

Москва, 17.10.2020
  • Германия: «Северный поток –2» будет достроен

ТАСС

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland заявил, что российский газопровод «Северный поток - 2» будет достроен вопреки мнению США.

«Я предполагаю, что «Северный поток - 2» будет завершен. Вопрос в том, когда. Мы определяем нашу энергетическую политику и энергоснабжение здесь, в Европе. Мы тоже не критикуем того, что Соединенные Штаты более чем вдвое увеличили импорт нефти из России в прошлом году и теперь являются вторым по величине импортером российской тяжелой нефти в мире. США реализуют свое право на независимую энергетическую политику. Мы тоже так делаем», – сказал Хайко Маас.

Кроме того, глава германского МИДа заявил, что из-за отравления Алексея Навального Берлин не собирается прекращать диалог с Москвой.

«Наши отношения с Россией остаются сложными. Поэтому и в будущем нам придется дать европейский ответ на неприемлемые действия России... Мы сидим за одним столом с русскими в Совете Безопасности ООН, в Берлинском ливийском процессе, а также по украинскому вопросу. Все эти раунды посвящены решениям по прекращению войн. А в отношении Украины и Ливии, безусловно, есть положительные сдвиги. Прекращение огня на востоке Украины продлилось дольше всего с начала конфликта. Поэтому диалогу с Москвой не может быть конца. Слишком многие люди в мире зависят от международного сообщества, которое сможет положить конец этим конфликтам в диалоге с русскими», – сказал глава внешнеполитического ведомства ФРГ.

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