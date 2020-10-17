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Коронавирус COVID-19 в России: новых заболевших почти 15 тыс. человек

Москва, 17.10.2020

Согласно информации оперативного штаба, за последние сутки в России выявили 14 922 новых больных коронавирусом.

Всего к утру 17 октября общее число заболевших COVID-19 в нашей стране достигло 1 384 235. За время эпидемии от коронавируса излечилось 1 065 199  (+8  617), активных случаев – 295 034 (+6 026). Жертвами коронавируса в РФ стали 24 002 человек – 279 за последние сутки.

Лидером по новым заболевшим остаётся Москва, где за сутки выявили 4 648 инфицированных. Далее следуют Санкт-Петербург (+659), Подмосковье (+458), Нижегородская область (+288) и Ростовская область (+287). 

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами заявил, что Кремль обеспокоен динамикой распространения коронавирусной инфекции нового типа, однако, при этом ситуация продолжает оставаться под контролем, заявил

«Действительно, в Кремле обеспокоены статистикой заболеваемости, мы видим, что эпидемия распространяется очень сильно», - подчеркнул он.

Сейчас все усилия направлены на то, чтобы сподвигнуть россиян соблюдать все меры предосторожности, заявил чиновник. Песков также добавил, что следует признать, что «достаточно длительное время меры россияне не соблюдали».

Кроме того, пресс-секретарь президента России отметил, что ситуация находится сегодня под полным контролем, «несмотря на такую печальную динамику».

«Все параметры относительно резерва мест для больных коронавирусной инфекцией «тщательно контролируются», также прилагаются усилия по созданию новых мест», – резюмировал Песков.

Напомним, заболеваемость COVID-19 в России стала вновь расти в начале сентября, когда число инфицированных превысило отметку в 5 тыс. случаев. К середине сентября их стало уже более 6 тыс., 25 сентября была преодолена отметка в 7 тыс. новых случаев, 28 сентября - в 8 тыс., 2 октября – в 9 тыс., 4 октября – в 10 тыс., 6 октября – в 11 тыс., 9 октября – в 12 тыс. 11 октября - в 13 тыс., 14 октября – в 14 тыс., 16 октября – в 15 тыс.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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