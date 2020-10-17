Прогноз погоды на ноябрь: синоптики озадачили россиян

Мы не успели оглянуться, как осень уже перевалила за середину и ноябрь вот-вот постучится в двери, возвещая о скором приходе зимы. Каждый год мы ждем, что осень будет красивой, теплой, без проливных дождей и ранних морозов.

В этом году нас порадовали конец сентября и половина октября теплом, сухой погодой и затяжным бабьим летом. Очень хочется растянуть этот приятный период и дальше – желательно до самой весны конечно. Но, скорее всего так не получится – в тропический климат наша страна пока не перешла.

Пока же синоптики озадачили россиян прогнозом погоды на последний осенний месяц, где всё будет не так однозначно.

Погода в ноябре в Сибири. Предварительных прогноз синоптиков

В частности, озадачили синоптики жителей Сибири, где уже в первой декаде ноября установятся минусовые температурные показатели. При этом осадков будет много – около 20 дней ожидаются дождливо-снежные, а снежный покров станет стабильным к началу третьей декады месяца.

Воздух в светлое время суток будет остывать до минус 9-10, а по ночам – до минус 15. Ближе к концу ноября снег будет идти не переставая несколько дней, что усложнит ситуацию на дорогах и добавит работу коммунальным службам.

Ближе к началу первого зимнего месяца возможно небольшое потепление до минус 3, но снег идти не перестанет, так что Новый Год сибиряки точно будут встречать настоящими сугробами.

Прогноз погоды на ноябре на Урале

Синоптики озадачили и жителей Урала. Здесь в ноябре температурные качели наконец-то закончатся, и погода придет к более-менее единому знаменателю. Начало месяца, по прогнозу метеорологов, будет довольно тёплым – первые недели полторы столбики термометров не опустятся ниже минус 6. А вот осадков в этот период ожидается мало, так что о снеге останется пока лишь мечтать.

Всё изменится и довольно резко после 10 числа, когда на Урал вторгнется холодный фронт, который понизит температурный фон до минус 12, а местами ниже. Осадки будут, но не так много, как обычно, в это время года.

Ближе к началу декабря прогнозируется ещё одно потепление, но на этот раз ограничится оно буквально парой – тройкой дней, после чего установится уже по-настоящему зимняя погода.

Погода в ноябре в Приморье

А вот в Приморье начало ноября будет совсем не зимним. Синоптики озадачили жителей и гостей региона, пообещав им, что климатическая норма в этом году будет превышена сразу 2-4 градуса. При этом вся первая декада во Владивостоке пройдёт с плюсовой температурой – плюс 10-12. По ночам – прохладнее, но даже до нуля столбики термометров не упадут.

К середине месяца похолодает, но мороза пока все равно не будет – плюс 2-3, возможен порывистый ветер, начнутся дожди. По ночам же ожидается стабильный минус, по утрам возможна гололедица. Так что водителям стоит быть очень осторожными и не лихачить на дорогах.

Небольшой мороз накроет регион не раньше, чем в конце ноября: метеорологи обещают похолодание до минус 2-4 днём и до минус 8-10 – ночью. Ближе к началу зимы наконец-то пойдёт снег.

Прогноз погоды на ноябре в СПб

Озадачить петербуржцев синоптики не смогли – ноябрь в городе на Неве мало чем будет отличаться от того, что было в последние годы. Начало последнего месяца календарной осени выдастся довольно тёплым, градусники покажут днём до плюс 6, но уже к началу второй недели ноября холодный фронт с севера принесёт резкое похолодание – до минус 9.

Метеорологи предупреждают о шквалистом ветре, осадках в виде дождя и мокрого снега, к которому так привычны жители Северной Столицы в это время года.

Вторая декада принесёт обильные осадки в виде снега, температура воздуха днём будет держаться в пределах минус 10, по области возможно понижение до минус 15. Небольшие оттепели грозят гололедицей.

В целом ноябрь 2020 в Санкт-Петербурге будет пасмурным и совершенно нерасполагающим для прогулок, но несколько солнечных и прозрачных дней синоптики все же гостям и жителям города в ноябре обещают.

Погода в ноябре в Москве. Долгосрочный прогноз синоптиков

А вот москвичей прогнозом на ноября синоптики озадачили. Столица войдёт в последний месяц осени с минусовой температурой, что не в последние годы случается крайне редко. Днём градусники будут застывать на отметке минус 4-6, по ночам опускаться ещё немного ниже.

Прогнозируется мокрый снег, снег с дождём, по утрам гололёд. Со второй недели ноября тепло вернётся в Москву: воздух днём прогреется до плюс 5. А вот по ночам всё также будет довольно морозно – минус 5-7.

Тепло в столичном регионе простоит совсем недолго и холодный арктический воздух быстро вытеснит его: столбики термометров снова начнут стремительно опускаться в отрицательную зону и днём температура станет составлять около 7-10 градусов ниже нуля.

Третья декада последнего осеннего месяца принесет настоящие снегопады, которые в буквальным смысле слова завалят город.