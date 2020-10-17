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Турция нашла газ в Черном море

Москва, 17.10.2020

Эрдоган объявил об обнаружении новых запасов природного газа в Черном море – сообщает турецкое информационное агентство Anadolu Agency.

Эрдоган посетил буровое судно Fatih, проводящее работы на перспективном месторождении «Сакарья» в турецком секторе Черного моря. «Если 21 августа текущего года мы объявили об обнаружении в Черном море 320 млрд кубометров газа, то последние исследования позволили увеличить объем доказанных резервов нового месторождения еще на 85 млрд, то есть до 405 млрд кубометров», – сказал Эрдоган.

При этом президент Турции заявил о намерении продолжить геологоразведочные работы в Средиземном море.

«Турцию пытается оставить за бортом распределения энергетических ресурсов Восточного Средиземноморья. Анкара не позволит этому случиться. Мы недопустим ущемления прав Турции и турецкого Кипра», – заявил Эрдоган.

Этим летом турецкие геологоразведочные суда вели работу в Средиземном море на шельфе греческих островов и на шельфе части Кипра, который входит в Евросоюз. Эти действия Анкары едва не привели к военному столкновению между турецкой армией и военной группировкой Греции и Франции. Затем ЕС заявил, что введет в отношении Турции санкции, если Анкара продолжит геологоразведочные работы возле греческих островов и Кипра. США так же призвали Турцию воздержаться от поиска газа в «спорных водах».

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