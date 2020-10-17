В Минске проходят два оппозиционных марша и массовые задержания

В столице Белоруссии оппозиция проводит традиционный субботний «Женский марш», в котором учувствуют исключительно женщины и «Марш молодости», в котором принимают участие студенты.

Белорусские власти не препятствуют проведению «Женского марша», но разгоняют и задерживают участников молодежного шествия.

Кроме участников протестных акций белорусские силовики задерживают журналистов, которые освещают акции протеста.

Ранее первый заместитель министра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич выступил с видеообращением, в котором заявил о готовности применить боевое оружие против митингующих.

Акции протеста в Белоруссии проходят с 9 августа этого года, после проведения президентских выборов. Согласно официальным данным Александр Лукашенко получил на выборах 80,1% голосов избирателей. Оппозиция отказывается признавать объявленные результаты голосования и требует отмены их итогов.