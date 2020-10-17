Жертвами ракетного обстрела азербайджанского города Гянджа стали 13 человек

Власти Азербайджана обвинили Армению в гибели мирных граждан при обстреле города Гянджа. Одной из ракет полностью разрушен жилой дом.

В результате случившегося, по последним данным МЧС Азербайджана, погибли 13 человек, ещё 52 – ранены. Среди погибших двое детей. В настоящее время спасательные работы продолжаются, передаёт РИА Новости.

Также сообщается, что в результате обстрела частично или полностью разрушено около 20 зданий в Гянджи. Кроме того, местные СМИ передают, что в ближайшее время президент Азербайджана Ильхам Алиев выступит с обращением к народу.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что вражеские беспилотники нанесли удар по территории Армении.

«Системы ПВО Армении зафиксировали полеты азербайджанских беспилотников в направлении населенных пунктов Хнацах, Арцваник, Давид-Бек Сюникской области Республики Армения, в ходе которых они на нанесли удар по инфраструктуре вооруженных сил Армении, так же нанеся также гражданским объектам. К счастью, обошлось без жертв», – написала Шушан Степанян в Facebook.

Кроме того, Степанян рассказала об уничтожении двух беспилотников противника.

Напомним, 10 ноября в Москве министры иностранных дел Армении и Азербайджана подписали соглашение о прекращении огня. Однако сразу после его подписания обе стороны заявили о нарушении перемирия, обвинив противника в срыве перемирия. Баку и Анкара настаивают на продолжении венных действий до тех пор, пока «оккупанты» не покинут территорию Нагорного Карабаха.