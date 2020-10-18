Вход/Регистрация Подписка

Эрдоган обвинил Россию, США и Францию в поставках оружия Армении

Москва, 18.10.2020
  • Эрдоган обвинил Россию, США и Францию в поставках оружия Армении

Фото из открытых источников

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Россия, США и Франция поставляют оружие Армении и обвинил Ереван в срыве перемирия в Нагорном Карабахе.  

«Армения повторно нарушила перемирие. Минская группа ОБСЕ, состоящая из России, США и Франции, оказывают Армении всестороннюю поддержку с вооружением. Они выступают на стороне Армении», – сказал Эрдоган.

Вчера, 17 октября, Армения и Азербайджан договорились о перемирии, начиная с 00:00 часов воскресенья 18 октября. Утром 18 октября Ереван и Баку сообщили о продолжении боев на территории Азербайджана и Нагорного Карабаха.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что российские вооружения поставляются в Армению гражданской авиацией и назвал это «международным преступлением». 

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял об участии турецких войск в войне на стороне Азербайджана, в том числе боевиков из стран Ближнего Востока.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявлял, что Турция перебрасывает джихадистов из Ливии в Нагорный Карабах. Российский МИД так же распространил заявление о том, что в Нагорный Карабах перебрасываются боевики из Ливии и Сирии. Государственный секретарь США Майк Помпео заявлял, что Турция усиливает Азербайджан и призвал «всех международных игроков держаться подальше от региона».

 

 

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров




Офисное пространство будущего

Насколько сильно рабочее пространство офисного работника в самом скором времени будет отличаться от принятых сейчас традиционных представлений

ЮУрГУ получил первый на Урале нейрокомпьютер

Леонид Соколинский — о новейшем нейрокомпьютере на Урале, о будущем нейросетей и искусственного интеллекта

«Криогенмаш» - по-прежнему стратегический актив Газпромбанка

Новый глава совета директоров предприятия — заместитель председателя правления Газпромбанка Тигран Хачатуров. Перед менеджментом стоит задача разработать новую стратегию «Криогенмаша», который рассматривается Газпромбанком как стратегический актив.

Эксперты верят в ценные бумаги ММК

По мнению ряда финансовых аналитиков, акции ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» сохраняют потенциал роста и выгодны для приобретения на фоне постепенного восстановления спроса на сталь
Новости партнеров

Tоп

  1. Курс доллара перешел к мощному росту
    По мере замедления темпов восстановления глобальной экономики инвесторы все больше стремятся к надежным активам, одним из которых по-прежнему остается американский доллар
  2. Повышены три налога: на самых крупных и на самых малых
    Президент подписал законы, повышающие налоговую нагрузку на бизнес. Изменения коснутся практически всех
  3. Компромат на Байдена нашелся в старом ноутбуке
    Опубликована электронная переписка Хантера Байдена, пятнающая его отца, кандидата в президенты США Джо Байдена. «Октябрьский сюрприз» от Дональда Трампа, о котором предупреждали оппоненты американского лидера, состоялся
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама