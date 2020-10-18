Эрдоган обвинил Россию, США и Францию в поставках оружия Армении

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Россия, США и Франция поставляют оружие Армении и обвинил Ереван в срыве перемирия в Нагорном Карабахе.

«Армения повторно нарушила перемирие. Минская группа ОБСЕ, состоящая из России, США и Франции, оказывают Армении всестороннюю поддержку с вооружением. Они выступают на стороне Армении», – сказал Эрдоган.

Вчера, 17 октября, Армения и Азербайджан договорились о перемирии, начиная с 00:00 часов воскресенья 18 октября. Утром 18 октября Ереван и Баку сообщили о продолжении боев на территории Азербайджана и Нагорного Карабаха.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что российские вооружения поставляются в Армению гражданской авиацией и назвал это «международным преступлением».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял об участии турецких войск в войне на стороне Азербайджана, в том числе боевиков из стран Ближнего Востока.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявлял, что Турция перебрасывает джихадистов из Ливии в Нагорный Карабах. Российский МИД так же распространил заявление о том, что в Нагорный Карабах перебрасываются боевики из Ливии и Сирии. Государственный секретарь США Майк Помпео заявлял, что Турция усиливает Азербайджан и призвал «всех международных игроков держаться подальше от региона».