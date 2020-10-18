После исламского теракта Франция начнет высылать мигрантов

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что намерен потребовать в срочном порядке депортировать за пределы страны 231 человека в связи с обвинением в радикализации – сообщает «Международное французское радио».

Кроме того, по информации Europe 1, Жеральд Дарманен намерен поставить вопрос об ужесточении правил предоставления политического убежища. Этот вопрос он собирается обсудить вечером в воскресенье, 18 октября, на заседании Совета обороны в Елисейском дворце.

16 октября в пригороде Парижа 18-летний чеченец Абдуллах Анзоров на улице обезглавил учителя истории и географии местного колледжа, который преподавал ученикам уроки о свободе слова, в связи с чем обсуждались карикатуры на пророка Мухаммеда. По сообщению Daily Mail Анзоров после убийства преподавателя распространил фотографии и видео произошедшего в соцсетях, где общаются сторонники террористической группировки «Исламское государство» (запрещенонго в России). Нападавший пытался наброситься с ножом и газовым пистолетом на прибывших на место полицейских и был застрелен стражами порядка. Родившийся в Москве Абдуллах Анзоров в шестилетнем возрасте был перевезен родителями во Францию, где они получили статус политических беженцев.

Президент Франции Эммануэль Макрон охарактеризовал случившееся как исламский теракт. После совершения преступления французские правоохранители задержали девять человек – родственников Абдуллаха Анзорова и местного имама.