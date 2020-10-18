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Иран объявил о завершении действия оружейного эмбарго

Москва, 18.10.2020
  • Иран объявил о завершении действия оружейного эмбарго

Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил о снятии оружейного эмбарго с его страны. «Важный день для международного сообщества, которое – вопреки злонамеренным усилиям США – защитило Резолюцию Совета Безопасности ООН 2231 и СВПД. Сегодняшняя нормализация оборонного сотрудничества Ирана с миром является победой для дела многообразия, мира и безопасности в нашем регионе», – написал Джавад Зариф в твиттере.

Ранее США объявили о возобновлении санкций ООН против Ирана и возможном введении санкций в отношении стран, которые ослушаются США. Пакет санкций, о которых говорят в Вашингтоне, были приостановлен резолюцией Совбеза ООН 2231 в 2015 году – Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Тогда Тегеран взял на себя обязательства по прекращению работ над созданием ядерного оружия, а взамен получил ослабление международных санкций. Что касается их возможного возобновления, то резолюция 2231 четко описывает этот порядок: «предусмотрено, что в течение 30 дней после получения от любого государства-участника СВПД уведомления о вопросе, который, по мнению этого государства-участника СВПД, представляет собой вопрос о существенном неисполнении обязательств по СВПД, Совет Безопасности ставит на голосование проект резолюции о продолжении режима прекращения действия положений принятых ранее резолюций Совета Безопасности». США вышли из ядерной сделке с Ираном вышли в мае 2018 года и не имеют права поставить этот вопрос на голосование в Совбезе ООН.

Россия, ЕС и Китай заявили о неправомерности американских требований о восстановлении санкций в отношении Ирана.

Согласно решению ООН запрет на импорт Ираном вооружения истекает 18 октября 2020 года.

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